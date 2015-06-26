Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Saray'daki iftarın maliyetine dair iddialar hakkında tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Bakanı ve din adamlarına verilen iftar yemeğinin maliyetine diar iddialarla ilgili olarak, Sözcü gazetesi ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan hakkında ellişer bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Sözcü gazetesi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki iftar sonrasında Mimarlar Odası'nın açıklamalarına dayanarak yaptığı "Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın maliyetleri" başlıklı haberde, yemeğin maliyetinin 1 milyon lira olduğunu iddia etmişti.

Erdoğan'ın avukatları tarafından açılan davanın dilekçesinde, Tezcan Karakuş Candan'ın yaptığı açıklamaya dayanılarak Sözcü gazetesinin 24 Haziran tarihli nüshasında, iftar yemeğiyle ilgili gerçek dışı iddia ve ithamlara yer verilerek kamuoyunun yanıltıldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyu önünde yıpratılmak istenildiği belirtildi.

Dava dilekçesinde, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve beraberindeki heyete verilen iftar yemeği için kullanılan masanın maliyetinin 1 milyon lira olduğu ve 29 kişilik iftar yemeği maliyetinin ise 87 bin 653 fitrelik olduğu şeklindeki iddia, açık bir iftira ve hakarettir. Haberde açıklama yaptığı iddia olunan davalı Tezcan Karakuş ve bunu manşet yapan davalı basın organı da bu durumu bilmektedir" ifadelerine yer verildi.