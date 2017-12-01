Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Yalova İl Kongresi’ne katılacak

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 16 Aralık\'ta Yalova\'ya gelerek, 6\'ncı Olağan AK Parti Yalova İl Kongresi’ne katılacak.

AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yalova programıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Partisinin Yalova il kongresinin 16 Aralık Cumartesi günü yapılacağını belirten Başkan Öztabak, \"Her zamanki gibi birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceğimiz 6. olağan kongremizin Yalova\'mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini Allah\'tan niyaz ederim. Kongreler, teşkilatlar için ayrı bir heyecan ve motivasyon zamanlarıdır; ancak kongrenin heyecanından daha çok 6. Olağan İl Kongre\'mize teşrifleri ile bizleri onurlandıracak olan Cumhurbaşkanı\'mız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacak olması heyecanımızı kat kat artırmaktadır. Cumhurbaşkanı\'mız Recep Tayyip Erdoğan Yalova\'mıza ayrı bir önem vermektedir. Gerek bulunduğumuz coğrafi konum gerekse teşkilatlarımızın başarıları Cumhurbaşkanı\'mızın gözünden kaçmamakta ve her fırsatta da bizleri onurlandırmaktadır. Kongremize iştirak edecek olmaları da teşkilatlarımıza ayrı bir heyecan ve motivasyon kazandıracaktır. Ben, bu vesile ile 16 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 14.30\'da 90. Yıl Spor Salonu’nda gerçekleştireceğimiz 6. Olağan İl Kongre\'mize tüm dava arkadaşlarımızı ve halkımızı davet ediyorum\" diye konuştu.

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