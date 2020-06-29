Erdoğan: Çoklu baro yapısı üzerinde duruyoruz; en kısa sürede inşallah hayata geçireceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirecek yasal düzenlemeye ilişkin, "Temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. İnşallah bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi. Erdoğan, Koronavirüs salgını nedeniyle hayata geçirilen Kısa Çalışma Ödeneği'nin bir ay daha uzatıldığını duyururken, nakdi ücret desteği ve iş fesih sınırlamasının bir ay daha devam edeceğini söyledi. "Türkiye'yi demokrasi ve ekonomide dünyanın en büyükleri arasına sokmakta kararlıyız" hedefini yineleyen Erdoğan, "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5'luk büyüme performansı ekonomimizin potansiyeli ve gücünün en büyük ispatıdır. Haziran ayıyla ilgili öncü veriler ekonominin çok ciddi toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı'nın 'altın harflerle yazılacak bir güç ve dayanışma modeli oluşturduğunu' dile getiren Erdoğan, "Cumhur İttifakı ortağımız MHP ve Genel Başkan Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kabine toplantısının ardından düzenlediği basın açıklamasında alınan yeni kararları duyuran ve salgın sürecine dair değerlendirmede bulunan Erdoğan, yarın 926 devlet koruması altındaki 274 şehit ve gazi yakınının kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirileceğini söyledi.

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"Milletimizi Rabbimizin yasakladığı her türlü sapkınlığa karşı dikkatli olmaya ve tavır almaya davet ediyorum" diyen Erdoğan, "Birileri manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek özellikle genç dimağları zehirlemenin peşindeler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız. Salgın döneminde esnaf, sanatkâr, çiftçi, sanayi, ihracatçıya her kesimi verdiğimiz destekle ayakta tuttuk. Devletimizin tüm imkanlarını milletimizin emrine vermiş bulunuyoruz. İçinden geçtiğimiz olağanüstü dönemin sıkıntılarını en aza indirmeye çalıştık. Faaliyetlerine ara veren işletmeler peyderpey yeniden çalışmaya başladı.

Milletimize ve özellikle reel sektöre verdiğimiz destekleri önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde devreye alacağımız bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Yarın 926 devlet koruması altında gencimiz 274 şehit ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek. Sonuçlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın web sayfamızda açıklanacaktır.

Sosyal koruma kalkanı adı altında hanelere 6 milyar liranın üzerinde nakti yardım yaptık. Bunun yanında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneğinde 18 milyar liraya yakın kaynağını milletimizin hizmetine sunduk.

Kası çalışma ödeneğini bir ay daha uzatıyoruz. Nakdi ücret desteği ve iş fesih sınırlaması 1 ay daha devam edecektir.

Son dönemde Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de Irak. Türkmenler başta olmak üzere Iraklı kardeşlerimize yönelik yardım paketini yarın yola çıkarıyoruz. Maskeden tuluma salgın dönemi ihtiyaç malzemelerinden hepsi var. Böylece Türkiye kardeşlerinin yanında olduğunu göstermiş olacak.

Halkımızdan tek isteğimiz, bu süreçte kurallara uyarak, işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır.

Sokakları karıştıramayınca terör örgütlerini kullanarak doğrudan insanlarımızın hayatlarına kastettiler. Ordu içindeki hainleri harekete geçirim darbeye kalkıştılar. Milletimiz darbe girişimini sonuçsuz bırakınca sınırımıza dayandılar, ekonomimize tuzak girdiler.

Salgın döneminde boş durmadılar, halkı kışkırtmaya çalıştılar. 15 Temmuz gecesi milletimiz tarafından kurulan Cumhur İttifakı halkımızın sağduyusu olarak tarihi görevler ifa etmiştir. Cumhur İttifakı ortağımız MHP ve Genel Başkan Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı altın harflerle yazılacak bir güç birliği ve dayanışma modeli olmuştur.

Meslek örgütleri, özellikle barolarla ilgili yapmayı planladığımız reform konusunda sorun yaşıyoruz. Temsilde adaletsizlik yanında faşizan uygulamalar üreten sorunlar var. Hukuki düzenlemeyi yapmak meclisin asli görevi. Demokratik, çoğulcu bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyoruz. Çoklu baro yapısı üzerinde duruyoruz. Millet vekili arkadaşımız bu konuyla ilgili kanun teklifini yarın veriyorlar. En kısa sürede inşallah hayata geçireceğiz.

Aziz milletim, milletimiz bizden eksikleri tamamlamamızı bekliyor, biz de onu yapacağız. Sorumluluğumuzu biliyoruz.

Kendimize göre doğru kabul ettiğimiz kimi hususlarda haklı değerlendirmeler görünce düzeltme yoluna gidiyoruz. Bu çalışmalara katkı vermeyenlere de 'gölge etmeyin başka ihsan istemez' diyoruz.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar hiçbir oyunun bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz.

Şu kritik dönemi en iyi şekilde değerlendirmek için reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kimi Cumhurbaşkanlığında kimi AK Parti'de süren çalışmaların adımlarını peyder pey atacağız. Biz böylesine geniş vizyonlu bir gayretle ülkemize hizmet ederken birileri milli ve manevi değerlerimize saldırıyor.

Türkiye, milli ve manevi yapısını hedef alanlarla mücadele edecek güce sahiptir.

Birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, genç dimağları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır.Halkın lanetlediği hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma ihtimali yoktur. Türkiye milli ve manevi yapısını hedef alan saldırılara karşı da mücadele edecek güce de sahiptir. Rabbimden milletimizi ve ülkemizi bu tür sapkınların yol açacağı beşeri felaketlerden korumasını niyaz ediyorum.

Salgının tırmandığı dönemde tüm adımlarımızı maliyet hesabı yapmadan attık. Şimdi de ekonomi ve istihdam odaklı hareket ediyoruz. Milletimiz, salgın döneminde üzerinde düşen fedakarlıkları yaptı. Bugün de kimi istisnai görüntülere rağmen çoğunluk kurallara riayet ediyor. Bize düşen üretimi ve istihdamı artırarak gayreti boşa harcamamaktır.

İlk çeyrekte ki yüzde 4,5 luk büyüme performansı ekonomimizin büyüklüğünün en büyük ispatıdır. Normalleşme takvimini haziranda büyük ölçüde tamamladık. Haziran ayındaki öncü veriler çok güçlü bir toparlanma olduğunu gösteriyor.

Tüketici güven endeksi son 14 ayın zirvesine çıktı. Ekonomik güven endeksi neyse Mayıs ayına göre yüzde 19 gibi büyük bir sıçrama yaşadı. Ekonomik performansın göstergelerinden biri olan OSB'deki elektrik kullanımı bu ay yüzde 26 arttı. Yurtdışından da sevindirici haberler geliyor. Türk ürünlerine talepteki artış gözle görünür bir hal aldı.

İhracatımız yüzde 25 artış gösterdi. Turizmin sezonunun bir kısmını kurtarmak için yoğun çaba gösteriyoruz. İnşallah çok yakında bu alanda da sevindirici haberler bekliyoruz. Sadece bizim salgının üstesinden gelmemizin, iş yaptığımız ülkelerin de normal düzene dönmeleri, yaklaşan döneme hazırlıklı olmalıdırlar. Biz hem hazırlıklı hem de avantajlı olduğumuzu görüyoruz. Milletimizin azmine, ülkemizin potansiyeline güveniyoruz. Hedeflerimize sıkı sıkıya bağlıyız. Türkiye'nin demokrasi ve ekonomide dünyanın en büyükleri arasına sokmakta kararlıyız.