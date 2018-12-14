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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü

14 Aralık 2018 21:25

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, \"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmiştir\" denildi. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra güvenlik ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Suriye\'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği belirtilirken, \"Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Sayın Trump\'a Türkiye\'nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktarmıştır\" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, iki liderin Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardıkları kaydedildi.

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