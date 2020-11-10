Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimi kaybeden ABD Başkanı Trump'a da mesaj gönderdi: Sıcak dostluğunuz için teşekkür ederim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD seçimlerini resmî olmayan sonuçlara göre kaybeden Başkan Donald Trump'a gönderdiği mesajda, "Her zamanki sıcak dostluğunuz için teşekkür ederim" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD seçimlerini resmî olmayan sonuçlara göre kazanarak 46. başkan olan Joe Biden'a gönderdiği tebrik mesajının ardından, seçimi kaybeden Donald Trump'a 'teşekkür mesajı' gönderdi.
"Ülkenizde gerçekleştirilen seçimlerin, dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diyen Erdoğan, Trump'a samimi dostluğunun yanı sıra, iki ülke ilişkilerinin ortak çıkar ve değerler temelinde gelişmesi için ortaya koyduğu samimi kararlı vizyon için de teşekkür etti.
Erdoğan, "Sayın Başkan" diye başladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Ülkenizde gerçekleştirilen seçimlerin, dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Resmi seçim sonuçları ne şekilde tecelli ederse etsin, son dört yıllık Başkanlık döneminizde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim.
Ülkelerimiz arasındaki tarihi dostluk, ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin bu güçlü zemin üzerinde daha da ilerletilmesi karşılıklı çıkarlarımızın bir gereği olup, Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de bu yönde her türlü çabayı sarf edeceğimizden emin olmanızı isterim. Bu vesileyle, her zamanki sıcak dostluğunuz için bir kez daha içtenlikle teşekkür eder, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletirim."
TIKLAYIN - Erdoğan'dan Biden'a 4 gün sonra tebrik mesajı: Ülkelerimiz arasındaki güçlü iş birliği ve müttefiklik bağının devam edeceğine inanıyorum
Trump ile Erdoğan ilişkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD Başkanı Trump da iki devlet arasındaki ilişkileri kişisel bağlantılar üzerinden yürüttüklerini saklamıyordu. Erdoğan, pek çok kez Trump'ın Barack Obama'nın başkanlık yaptığı dönemini kötüleyerek Trump ile farklı bir ilişkileri olduğu mesajını vermişti.
Trump, Erdoğan ile ilişkisini seçim kampanyasına taşımış, "Ben onunla anlaşabiliyorum. Beni dinliyor" diyerek 'Biden'ın Erdoğan gibi liderlerle başa çıkabilecek zihinsel kapasiteye sahip olmadığını' savunmuştu. Trump döneminde Papaz Brunson'ın tutukluluğu, ABD'nin ekonomik yaptırım tehdidi ve geçen yıl Barış Pınarı Harekatı öncesinde Trump'ın Erdoğan'a yazdığı "Sert adam olma. Aptal olma" diye biten mektup gibi krizler de yaşanmış, ancak ilişkilerde kalıcı hasara yol açmamıştı.
TIKLAYIN - Trump: Erdoğan gibi liderler birinci sınıf satranç oyuncusu, ABD Başkanı başa çıkacak kapasitede olmalı