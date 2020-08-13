Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile Doğu Akdeniz'i görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Doğu Akdeniz’de bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir formülden yana olduklarını belirterek, yok sayma girişimlerine karşı Türkiye’nin haklarını korumaya devam edeceklerini" ifade ettiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi.

Antalya açıklarından demir alan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Akdeniz'de arama çalışması yapacağı alana doğru hareket etti. Oruç Reis, Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, bugün sabah saatlerinde ise Türk hücumbotunun Kaş ilçesi Limanağzı bölgesi önlerine, Yunan hücumbotunun ise Meis Adası önüne demir attığı görüldü.

3 Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapıldı.

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