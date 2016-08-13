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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye rektör atadı

İTÜ rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karaca atandı

13 Ağustos 2016 00:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 üniversiteye rektör atad

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasanın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından 8 üniversiteye rektör atamalarını gerçekleştirdi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Tümay'ı, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Talip Gül'ü, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Adnan Kasman'ı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'u, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'ı, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden Prof. Dr. Mehmet Karaca'yı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Sait Bilgiç'i atadı.

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