Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı; hangi üniversitelerde seçim sonuçlarını göz ardı etti?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 9 üniversiteye aralarında ODTÜ, Gazi ve Ankara'nın da olduğu 9 üniversiteye rektör atadı.

Cumhurbaşkanlığı resmi internet sayfasından konuyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı.

Buna göre, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden Prof. Dr. Erkan İbiş'i,



Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Alim Yıldız'ı,

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden Prof. Dr. Mustafa Kibar'ı,



Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İbrahim Uslan'ı,



İnönü Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı,



Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden Prof. Dr. Süleyman Baykal'ı,



Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ü,



Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu,



Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Bahri Şahin'i, atadı.

Rektörlük seçimlerinde kim ne oy almıştı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı rektörler arasında, İnönü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde yapılan rektörlük seçimlerinde ilk sırayı alan isimlere yer verdi.

ODTÜ'de yapılan rektörlük seçimlerinde Prof. Nevzat Özgüven, 270 oy olmasına karşın, Erdoğan, 117 oy alan Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ü rektör olarak atadı.

Erdoğan Gazi Üniversitesi'nda 261 oy alan Derviş Yılmaz ile 236 oy alan Sacit Turanlı yerine, 187 oyla rektörlük seçimlerinde 4. sırada yer alan Prof. İbrahim Uslan'ı rektör olarak atadı.

Cumhuriyet Üniversitesi'nde gerçekleştirilen rektörlük seçimlerinde 280 oy alan Prof. Dr. Faruk Kocacık yerine 158 oy alan Prof. Dr. Alim Yıldız atandı.