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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Nisan'da İran'a gidiyor

Yemen konusunda İran'la ilgili yaptığı çıkıştan sonra İranlı yetkililerden "ziyaretini iptal et" çağrısı alan Erdoğan'ın planını değiştirmediği duyuruldu

04 Nisan 2015 23:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaret için 7 Nisan Salı günü İran'a gideceği açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, beraberinde bazı bakanların da yer aldığı heyetle 7 Nisan'da İran'a resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Türkiye'den İran'a Cumhurbaşkanı düzeyinde 4 yıl aradan sonra yapılacak bu ziyaret vesilesiyle Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısının düzenleneceği belirtilen açıklamada, Erdoğan'ın, İran'ın dini lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Ruhani ile Tahran'da görüşmelerde bulunmasının beklendiği belirtildi.

 

Dış Politika Komisyonu Başkanvekili 'ziyaretini iptal et' çağrısında bulunmuştu

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Mart'ta Yemen'de yaşananlarla ilgili olarak İran'ın bakış açısının değişmesi gerektiğini belirterek, "İran bölgeyi domine etme çabası içinde. Yemen, Suriye ve Irak'ta ne gücü varsa çekmesi lazım" açıklamasını yapmıştı. Erdoğan'ın açıklamasına İranlı yetkililer büyük tepki göstermiş ve İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanvekili Mansur Hakikatpur, Erdoğan'ın ziyaretinin iptal edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunmuştu.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Erdoğan'ın İran ziyaretini iptal etmesi beklenirken, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Kaşkavi'den ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret programında bir değişiklik olmadığı açıklaması gelmişti.

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