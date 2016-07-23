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15 Temmuz Darbe Girişimi

Erdoğan'dan Akar ve Fidan sorusuna yanıt: Dere geçerken at değiştirilmez

"Şu anda bir geçiş dönemi yaşanıyor"

23 Temmuz 2016 13:55

15 Temmuz gecesi darbe girişimini eniştesinden öğrendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, sözlerinin ardından en çok tartışılan konu MİT'in istihbarat zafiyeti oldu. Dün Beştepe'te MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Fidan'a "Çok kötü sınav verdiniz" dedi, Fidan'ın da "Ne emrederseniz onu yapmaya hazırım" yanıtı verdi. Ankara'da " Hakan Fidan görevden alınacak mı?" sorusu kulislerde dolarşırken dedikoduları bitirecek cevap Cumhurbaşkanı'ndan geldi. France 24 kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstifa kararının bana ait olduğunu bildirdiler, biz de müdahalede bulunmadık. Şu anda görevlerine devam edecekler" dedi.

 

"Yolda at değiştirmek doğru değil"

 

France 24 kanalına açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı "İstihbaratta bir eksiklik vardı, bir başarısızlık söz konusuydu" dedi. Erdoğan'a Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın istifalarını sunup sunmadığını da soruldu. Erdoğan, şimdilik bir karar alınmadığını söyledi.

Erdoğan, "istifa kararının bana ait olduğunu bildirdiler, biz de herhangi bir müdahalede bulunmadığımız için şu anda görevlerine devam edecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı şu anda bir geçiş dönemi yaşandığını da vurguladı. "Yolda at değiştirmek doğru bir karar değil" dedi.

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