Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı tutuklandı

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların darbe girişiminin bastırılmasının ardından gözaltına alınan Cumhurbaşkanı Başyaveri Albay Ali Yazıcı tutuklandı.

Yazıcı'nın darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte Marmaris'te değil, Ankara’daydı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın kaçırılmasında Albay Yazıcı'nın da sorumlu tutulduğu dile getirilen iddialar arasında.

Yazıcı'nın, "darbe girişimi yapan cuntacılarla iritibatlı isimler listesi" kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı'nın, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi öncesinde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapan ve o sırada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanında olan bir personeli arayarak Whatsapp'tan kendisine 3 kez konum göndermesini istediği ortaya çıkmıştı.