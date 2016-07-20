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15 Temmuz Darbe Girişimi

Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı tutuklandı

Yazıcı, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından gözaltına alınmıştı

20 Temmuz 2016 23:51

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların darbe girişiminin bastırılmasının ardından gözaltına alınan Cumhurbaşkanı Başyaveri Albay Ali Yazıcı tutuklandı. 

Yazıcı'nın darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte Marmaris'te değil, Ankara’daydı. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın kaçırılmasında  Albay Yazıcı'nın da sorumlu tutulduğu dile getirilen iddialar arasında.

 Yazıcı'nın, "darbe girişimi yapan cuntacılarla iritibatlı isimler listesi" kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı'nın, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi öncesinde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapan ve o sırada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanında olan bir personeli arayarak Whatsapp'tan kendisine 3 kez konum göndermesini istediği ortaya çıkmıştı.

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