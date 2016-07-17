Cumhurbaşkanı Başyaveri Albay Ali Yazıcı da cunta operasyonunda tutuklandı!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Başyaver Albay Ali Yazıcı da, 15 Temmuz akşamı darbe girişimi yapan cunta operasyonu kapsamında tutuklandı.

Yazıcı'nın darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte Marmaris'te değil, Ankara'da olduğu belirtildi.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın kaçırılmasında Albay Yazıcı'nın da sorumlu tutulduğu dile getirilen iddialar arasında. Yazıcı'nın, "darbe girişimi yapan cuntacılarla iritibatlı isimler listesi" kapsamında gözaltına alındığı, sorgusu yapıldıktan sonra durumunun netleşeceği bildirildi.



Cumhurbaşikanı Erdoğan, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece yarısı Aatatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında "Genel Sekreterimi de alıp götürmüşler" demişti.