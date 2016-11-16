Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Fransız gazeteciye: Diktatör anandır!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Saadet Oruç, 'diktatör' ifadesi kullanan Fransız gazeteci Jean-Paul Ney’e "Diktatör anandır" dedi.

Başdanışman Saadet Oruç, Twitter'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "diktatör" diyen Fransız gazeteci Jean-Paul Ney’e "Diktatör anandır" diye yazdı.



Saadet Oruç, daha sonra "Cumhurbaşkanına ‘diktatör’ diyen biriyle ciddi tartışılacak herhangi bir şey yoktur. Hak ettiği dilden cevabı alır. Bu cümle de burada dursun" mesajını paylaştı.

Saadet Oruç'un gazeteci Ney'i Twitter'da engellediği görüldü.