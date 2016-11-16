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Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Fransız gazeteciye: Diktatör anandır!

Saadet Oruç, Fransız gazeteci için "Hak ettiği dilden cevabını alır" ifadesini kullandı

16 Kasım 2016 13:59

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Saadet Oruç, 'diktatör' ifadesi kullanan Fransız gazeteci Jean-Paul Ney’e "Diktatör anandır" dedi.

Başdanışman Saadet Oruç, Twitter'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "diktatör" diyen Fransız gazeteci Jean-Paul Ney’e "Diktatör anandır" diye yazdı.

Saadet Oruç, daha sonra "Cumhurbaşkanına ‘diktatör’ diyen biriyle ciddi tartışılacak herhangi bir şey yoktur. Hak ettiği dilden cevabı alır. Bu cümle de burada dursun" mesajını paylaştı.

Saadet Oruç'un gazeteci Ney'i Twitter'da engellediği görüldü.

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Saadet Oruçdiktatör anandırCumhurbaşkanıdiktatör
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