Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Fahrettin Altun’un pozisyonuyla bir bakanın pozisyonu arasında fonksiyon olarak bir fark yok şu anda

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yönelik, “Altun bir atanmış ama siyasi açıklamalar yapıyor” eleştirilerine karşılık, “Fahrettin Altun’un pozisyonuyla bir bakanın pozisyonu arasında fonksiyon olarak bir fark yok şu anda” dedi.

Fahrettin Altun’un “HDP demek PKK demektir. HDP, PKK’dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır” ifadelerine yanıt veren HDP’nin, “Halkın gerçekleri bilmeye hakkı vardır. Hesap vereceksiniz” sözlerine karşın Uçum, “'İletişim Başkanlığı'na hesap sormak, devlete hesap sormaktır” demişti.

Söz konusu açıklamasına ilişkin Posta gazetesinden Murat Çelik’e konuşan Uçum, “Devlet hesap verebilir olmamalı mı? Devletten nasıl hesap sorulur?” sorularına şöyle yanıt verdi:

“Devletin kötü pratikleri ve yöneticilerin kusurları üzerinden hesap sorulur. Bunlar da devletin organları eliyle ve demokratik yollarla yapılır. Diyelim ki bir konuda suç işleme iddiası var. Gider savcılığa suç duyurusunda bulunursunuz. Hesabı soran yargıdır ve yargı devletin organıdır. Ya da idari yargı yoluyla, idari işlemler ve eylemler denetlenir. Veya halk olarak seçimlerde oy gücünüzle hesap sorarsınız. Yani devletten doğrudan hesap sormak gibi bir kavram yok. Buradaki mesele şu… Hukuki referans yok, tehdit var. Hukuki mercilere, demokratik mekanizmalara ya da halkın oy gücüne referans yapmadan devletten hesap sorma dili devlet karşıtlığıdır ve bu bir tehdit dilidir. Bunu yapamazsınız.”

Uçum, “Muhalefetin İletişim Başkanı için ‘Altun bir atanmış ama siyasi açıklamalar yapıyor’ şeklinde eleştirileri var. Bu görüşe ne diyorsunuz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Fahrettin Altun’un pozisyonuyla bir bakanın pozisyonu arasında fonksiyon olarak bir fark yok şu anda. O da Cumhurbaşkanı’nın iletişim programını hayata geçiriyor. Bakın yöneticilere yönelik eleştiri, iddia hakkı elbette vardır ama buradaki asıl mesele şu: İdeolojik olarak, devlet karşıtı siyaseti meşrulaştırmaya çalışmak son derece tehlikeli bir şeydir ve bu gayrimeşru siyasettir. Hesap sorma mercileri ve hesap verme mecraları hukuk içinde bellidir. Devlet demokratik yollardan etkilenir, demokratik işleyişi güçlendirilir, meşru olan budur.”

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