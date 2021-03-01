Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Anayasadaki YÖK, MGK gibi kurumlar tartışılabilir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni anayasaya yönelik değerlendirmelerde bulundu. Mevcut anayasanın ilk üç maddesinin asla tartışılmayacağını belirtirken, "Anayasadaki YÖK, MGK gibi kurumlar tartışılabilir" dedi.

Uçum, Posta gazetesi yazarı Murat Çelik'in sorularını yanıtladı.

Uçum, "Türkiye’deki siyasi ve toplumsal aktörler, ulusun tüm bileşenleri bu imkânı değerlendirirse, ortak anayasal yaklaşım gelişebilir. ‘Türkiye’ye birlikte sahip çıkmak’ fikri üzerinden çerçeve oluşturmak mümkün. Ama içerik konusunda, siyasi anlamda, ‘Bu Meclis aritmetiğinde uzlaşma zor gözüküyor teşhisi’ bugün için doğru. 2023’e kadarki süreçte farklı Meclis aritmetikleri ortaya çıkması, farklı birliktelikler gerçekleşebilmesi ihtimal dahilinde" diye konuştu.

Uçum şunları kaydetti:

-Yeni anayasa ile hayatımızda neler değişecek?

"Darbe ürünü 82 Anayasası eskimiş bir Anayasa. Sistemsel değişiklik sonrası birçok tutarsızlık içeriyor. Anayasa’da YÖK, MGK, RTÜK gibi birçok kurum var. Artık yeni sisteme geçtik, bu kurumlar anayasada bu haliyle olmalı mı? Yasamanın kanun ya da yürütmenin düzenleme alanına mı bırakılmalı?"

-Bu kurum ve kurullar yeni anayasada yer almayacak mı?

Mesela MGK ve YÖK tartışılabilir. Anayasal yapılar olmalarına ihtiyaç var mı?

-Anayasal olmaları neyi değiştiriyor?

Anayasal olduğunda bunlar birer kurumsal egemenlik araçları olarak algılanıyor. Sanki demokratik iradeyle eşitmiş gibi kabul ediliyor. Anayasal sistemde devletin asıl erklerini, yani yürütmeyi, Meclis’i ve yargıyı düzenlersiniz. Diğer kurumsal düzenlemelerde dikkatli olmak gerek.

-Anayasa Mahkemesi'nin, AİHM benzeri daha sembolik olması gibi bir düşünce var mı?

AYM son yıllarda gerçek anlamda anayasa yargısı yapacak pozisyona yaklaşmış olsa da halen hem yapısal hem de görevleri itibariyle gözden geçirilmesi gereken konular olabilir

-Yeni anayasa gündeminde tartışmaya kapalı olan başlıklar neler?

İlk üç maddenin esasları asla tartışılmaz. Hükümet sisteminin de gündeme gelmesi söz konusu olamaz. Ulusun kazanımlarıyla ve halkın demokratik birikimleriyle oluşmuş taban üzerine yapılacak bir tartışma. O tabanın üzerinde ise her şey tartışılabilir.

-Peki laiklik? Yeni anayasaya 'Devletin dini İslamdır' ibaresinin koyulmasını savunanlar var

Laiklik de tartışılamaz çünkü o da cumhuriyetin esaslarından. Böyle bir gündem yok. Laiklik cumhuriyetin yüz yıla yaklaşan bir kazanımıdır."