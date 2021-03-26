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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Vakıfbank Yönetim Kurulu'ndan çıkarıldı

Yerlikaya yerine Mustafa Saydam Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi

26 Mart 2021 11:12

Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın banka yönetimindeki görevi bugün sona erdi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Vakıfbank Yönetim Kurulu'ndan ayrılan Yerlikaya yerine Mustafa Saydam Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.
 
Geçen yıl Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen eski AKP milletvekillerinden Abdülkadir Aksu da görevinden ayrıldı. Aksu, yönetim kurulunda bağımsız üye olarak yer alacak.
 
12 Haziran 2020'de banka yönetimine atanan, eski milli güreşçi de olan Hamza Yerlikaya'nın Yönetim Kurulu Üyeliği tartışma yaratmıştı.
 
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