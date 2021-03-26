Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Vakıfbank Yönetim Kurulu'ndan çıkarıldı

Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın banka yönetimindeki görevi bugün sona erdi.