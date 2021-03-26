Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Vakıfbank Yönetim Kurulu'ndan çıkarıldı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail-news-spot desktop-spot">Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı <strong>Recep Tayyip Erdoğan'</strong>ın Başdanışmanı ve Spor Bakan Yardımcısı <strong>Hamza Yerlikaya'</strong>nın banka yönetimindeki görevi bugün sona erdi.</p>\n<div class="detail-news-meta _flex _jcsb _aic">\n<div class="editor-col _flex _aic">Bloomberg HT'de <a rel="nofollow" href="https://www.bloomberght.com/hamza-yerlikaya-vakifbank-yonetim-kurulundan-cikarildi-2277403" target="_blank" rel="noopener">yer alan habere göre</a> Vakıfbank Yönetim Kurulu'ndan ayrılan Yerlikaya yerine <strong>Mustafa Saydam</strong> Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.</div>\n<div class="editor-col _flex _aic"> </div>\n<div class="editor-col _flex _aic">Geçen yıl Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen eski AKP milletvekillerinden <strong>Abdülkadir Aksu</strong> da görevinden ayrıldı. Aksu, yönetim kurulunda bağımsız üye olarak yer alacak.</div>\n<div class="editor-col _flex _aic"> </div>\n<div class="editor-col _flex _aic">12 Haziran 2020'de banka yönetimine atanan, eski milli güreşçi de olan Hamza Yerlikaya'nın Yönetim Kurulu Üyeliği tartışma yaratmıştı.</div>\n<div class="editor-col _flex _aic">\n<div class="editor-col _flex _aic"> </div>\n<div class="editor-col _flex _aic"><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-basdanismani-hamza-yerlikaya-sahte-lise-diplomasi-kullanmis,921357" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya sahte lise diploması kullanmış</a></strong></div>\n<div class="editor-col _flex _aic"> </div>\n<div class="editor-col _flex _aic"><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/meclis-te-hamza-yerlikaya-gerginligi-atama-yaptiginiz-yerler-kanka-yonetim-kurullari-degil-banka-yonetim-kurullari,884966" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Meclis'te Hamza Yerlikaya gerginliği; "Atama yaptığınız yerler ‘kanka yönetim kurulları’ değil, banka yönetim kurulları!"</a></strong></div>\n<div class="editor-col _flex _aic">\n<h3> </h3>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>