Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya sahte lise diploması kullanmış

Mahkeme, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AKP milletvekili ve eski güreşçi Hamza Yerlikaya’nın belgede sahtecilik suçundan yargılandığı davada incelediği lise diplomasının sahte olduğu kanaatine varmış.

Kararda, “Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir” denildi. Kararda Yerlikaya’nın “resmi evrakta sahtecilik” yaptığı ortaya konurken, mahkeme hükmü erteledi.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel imzalı habere göre, TBMM’nin sitesinde üniversite mezunu olarak görülen Yerlikaya, AKP’nin resmi sitesinde ise lise mezunu olarak yer alıyor. Yerlikaya’nın üniversiteye meslek lisesinden aldığı sahte diplomayla kayıt yaptırdığı için açılan davada Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2001’de verdiği gerekçeli kararında şunlar kaydedildi:

“Güreş sporunda dünya ve olimpiyat şampiyonu olan sanık aşamalardaki savunmalarında tanımadığı bir şahsın kendisine gelerek neden yüksek tahsil yapmadığını sorduğunu, ortaokul mezunu olduğunu, lise mezunu olmadığından yüksek tahsil yapmadığını söylediğini, diğer şahsın bunu hallederiz diye söylediğini daha sonra bu şahsın İmrahor Meslek Lisesi’nden alınmış diplomayı kendisine getirerek verdiğini, bu diploma ile Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na kaydını yaptırdığını savunmuştur. Sanığın kullandığı diplomanın sahte olup bu, sahteliği yapanlarla dayanışma içine girdiğine, bu suça katıldığına dair herhangi bir delil yoktur. Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir.”

“Görevi kötüye kullanma” ve “resmi evrakta sahtecilik”ten dava açılması talebi

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), “resmi belgede sahtecilik”, “bankacılık kanuna muhalefet”, “görevi kötüye kullanma” ve “nitelikli dolandırıcılık” gerekçeleriyle Ankara Cumhuriyet Başsavlığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılıktan soruşturmayı tüm bu yönlerden derinleştirmesini isteyen HKP avukatları, Yerlikaya ile birlikte “sahte diplomayı kabul ederek hukuka aykırı kayıt yapan, diplomalar veren ve bu diplomaları kabul eden yahut Yerlikaya’yı atayan kişiler” için de “görevi kötüye kullanma” ve “resmi evrakta sahtecilik”ten dava açılmasını istedi.