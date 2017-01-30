Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Erdoğan kalıcı, yakamızı bırakın

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Türkiye'deki bazı iş adamlarının "Erdoğan gitti gidiyor" diye kandırıldığını iddia ederek "Tayyip Bey kalıcı, yakamızı bırakın" dedi."Bu millet Tayyip Bey’i istiyor. Bunu da demokratik yollarla gösteriyor. Hatta demokrasi dışına çıkmaya kalkanlara da gövdesini siper edip şehitler vererek gösteriyor" diyen Çevik, "Türkiye’deki bazı çevreler artık bu işlerin bittiğini görmeleri lazım ve bir ihanetin içinde bulunmamaları gerekiyor. Bunu yapmazlarsa artık günah bizden gider ve gerekli karşılık bunların hepsine verilir. Bizden söylemesi" görüşünü dile getirdi.

İlnur Çevik'in "Tayyip Bey kalıcı, yakamızı bırakın" başlığıyla yayımlanan (30 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Hep Türkiye’deki bazı iş adamlarını “Erdoğan gitti gidiyor” diye kandırdılar.

Batıda birileri ve Türkiye’de belirli odaklar 15 yıldır inatla Recep Tayyip Erdoğan’dan kurtulmaya çalışıyorlar ama onların her hamlesinde o güçlenerek yoluna devam ettiği gibi ülkesini de düzlüğe çıkarmayı başarıyor…

2002’de onu seçtirmeyeceğiz diye tutturmadılar mı? O da sonunda gümbür gümbür başbakan olmadı mı?

2002'de askerler bu sefer Erdoğan’ı indirmek için planlar yapmadılar mı? Hatta ona sıcak bakan zamanın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök’ü ortadan kaldırmaya kalkmadılar mı ve bu macera 2007’deki başarısız e-darbe ile sonuçlanmadı mı? Daha sonrada Erdoğan daha da güçlenerek seçimleri almadı mı?

O zaman Türkiye’de yanlış ata oynayanlar, kulaklarına “Erdoğan gidici” diye fısıldananlar yine aynı hatalara düşüyorlar.

“Erdoğan’ı seçtirmeyeceğiz, onu tepeden indireceğiz” diyenler yüzünden Anayasa değiştirilip halkın cumhurbaşkanını doğrudan seçmesinin yolu açılmadı mı ve bugünkü Anayasa değişikliklerinin temeli o zaman atılmadı mı?

Hep Türkiye’deki bazı iş adamlarını “Erdoğan gitti gidiyor” diye kandırdılar. Her seferinde de ya bir referandum, ya bir genel seçim kazanarak Erdoğan bugünlere geldi.

Ama onlar rahat durmadı. Askerler yapamadıklarını Fetullah Terör Örgütü ile yapmaya kalktılar. MİT Müsteşarına darbe, Gezi, 17 ve 25 Aralık olayları hep bu rezaletin parçası idi. En son numaraları 15 Temmuz kanlı darbesi oldu. O da atlatıldı ve Erdoğan daha da güçlendi ve milyonların kalbinde bir taht kurduğunu ispat etti.

Şimdi dünyada Türkiye karşıtları ve onların kandırdığı iş adamları başta olmak üzere Türk elitlerinin bütün ümidi nisan ayında yapılacak Anayasa değişiklikleri ile ilgili referandumda hayır çıkması… O zamana kadar her türlü fitneyi yapacaklar. İşte kredi derecelendirme kurumu adındaki kuruluşların Türkiye’nin kredi notunu düşürme kararları, işte döviz kuru üzerimize gelen saldırılar…

Nisandan sonra Anayasa değişikliği büyük bir katılımla, gayet demokratik bir şekilde tecelli edip halkın çoğunluğu “evet” dediği zaman artık bu odaklar, bu hainler bu işin bittiğini ve Türkiye’nin ve Erdoğan’ın yakasından düşmeleri gerektiğini anlarlar da bu iş biter biz de rahat nefes alırız. Bu millet Tayyip Bey’i istiyor. Bunu da demokratik yollarla gösteriyor. Hatta demokrasi dışına çıkmaya kalkanlara da gövdesini siper edip şehitler vererek gösteriyor. Türkiye’deki bazı çevreler artık bu işlerin bittiğini görmeleri lazım ve bir ihanetin içinde bulunmamaları gerekiyor. Bunu yapmazlarsa artık günah bizden gider ve gerekli karşılık bunların hepsine verilir. Bizden söylemesi…

MHP Başkanı Devlet Bahçeli de bu işin farkında. Onun için geçen hafta bazı iş adamlarını açıkça uyardı…