Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Doların yükselmesi Türkiye ekonomisinin sağlıklı olduğunu gösteriyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, ABD'de Trump'ın başkan seçilmesi sonrasında hareketlenen piyasaların sakinleşeceğini ifade etti. "Kur tarafında endişe edilecek bir durum. Çok geçmeden TL üzerindeki olumsuz baskının kalktığını göreceğiz" diyen Ertem, "Türk ekonomisinin ne kadar sağlıklı olduğunu da gösteriyor" diye konuştu.

NTV'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, ABD başkanlık seçimi sonuçları ve Türkiye ekonomisine etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ertem, dolar/TL'nin tarihi zirvesini görmesinin temel nedenleri bulunduğunu ifade ederek, küresel piyasaların Donald Trump'ın seçilmesinin şaşkınlığını yaşadığını ifade etti.

Ertem, şunları kaydetti:

"Bu şaşkınlığa bağlı olarak Meksika, Güney Kore ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde belirsizlik olacağını düşünüyorlar. Burada küresel yanlış okuma var. Özellikle Türkiye'ye yönelik bir yanlış okuma var. Seçimden önce de dolar/TL'de 3,10'un üzerinde bir köpük vardı. Bunun geri geleceğini düşünüyorum. Kur burada çok ısrar etmeyecektir. Piyasalar sakinleşecektir. Türkiye'ye karşı yanlış algı ve yanlış okumadan geri dönülecektir.

Türkiye dalgalı kur rejimi uyguluyor. Kurun yukarı yönlü tepki vermesi çok olağan bir şey. Bu Türk ekonomisinin ne kadar sağlıklı olduğunu da gösteriyor. Dolayısıyla kur tarafında endişe edilecek bir durum görmüyorum. Şu andaki kur seviyesi Türkiye'nin temel makroekonomik verilerini yansıtmıyor."

"Yeni ekonomi yönetimini Trump belirleyecek"

Cemil Ertem, "ABD Merkez Bankası (Fed) aralıkta faiz artırımına gidecek mi?" sorusu üzerine, Fed'in bu şartlar altında faiz artırabileceğini düşünmediğini ve Trump'ın yeni ekonomi yönetimini bekleyeceğini ifade etti.

Ertem, "Trump, mevcut Fed Başkanı Janet Yellen'i değiştireceğini söylemişti. Yellen'in gitmesinden sonra gelecek başkan Fed'in yeni politikasını belirleyecektir. Bu da aralık ayını geçecektir. Kısa dönemde doların uluslararası piyasada Trump'ın yeni ekibi belirlenene kadar çok ciddi ataklar yapacağını düşünmüyorum. Tam aksine doların düşüşe geçeceğini öngörüyorum. Türk lirası da bir müddet sonra buna uyum sağlayacaktır. Çok geçmeden TL üzerindeki olumsuz baskının kalktığını göreceğiz" şeklinde konuştu.