Dolar, TL karşısında rekor seviyeye yükseldi

Dolar/TL kuru ABD başkanlık seçimlerinin ilk sonuçları ile birlikte tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı

Salı günü 3.16 seviyelerinde kapanan kur, seçim sonuçlarının başa baş gelmesi ile birlikte, TSİ 05:24'te Asya seansında 3.2929 seviyesine kadar çıktı. Dolar saat 14.30 itibariyle 3,1945 düzeyinde seyrediyor.

Euro 3,67'yi aştı

Euroda da rekor seviyeler görüldü. 3,6774'le tüm zamanların zirvesine çıkan euro 3,53'ün altına geriledi.

Borsa İstanbul 100 Endeksi sabah yüzde 2,4 aşağıda açılmasının ardından şu anda yüzde 1 aşağıda 75,604,25 puandan işlem görüyor.

Borsa kayıpları telafi ediyor

Küresel finans piyasalarındaki kargaşa, hisse seetlerindeki satış dalgası ve güvenli varlıklardaki yükselişin ardından yatırımcıların Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki sürpriz galibiyetinin etkilerini tekrar değerlendirmesiyle, hafifledi.

S&P 500 Vadeler Endeksi'nde kayıpların izin verilen en fazla seviyeyi görmesi ardından gösterge, Avrupa hisse senetleri ile kayıplarını azalttı. Yen ve altın kazançlarını azalttı. ABD 5 yıl ve 30 yıl vadeli tahvillerinin faizleri arasındaki fark, Başkan Trump'ın ekonomik büyümeyi desteklemek için harcamaları artıracağına ilişkin spekülasyonun etkisiyle arttı. Vadeli kontratlar dikkate alındığında, Fed'in Aralık ayında faiz artırımına gitme ihtimali önemli ölçüde azaldı. Meksika Pesosu gelişen piyasa paralarının kayıplarına öncülük etti. ABD ticaret politikalarının korumacılığa yöneleceği yönündeki beklentiler, gelişen piyasa paralarının değer kaybetmesinde etkili oldu.

Londra'da Bank of Montreal'den Craig Collins, “Riskli varlıklar, düşük seviyelerden etkileyici bir toparlanma kaydetti. Piyasanın ciddi bir riskten kaliteye kaçış algısıyla başladığı dikkate alınırsa bu çok şaşırtıcı. Şimdi ilk kayıplar siliniyor. ABD'de işlemler başladığında yataya dönebilir” dedi.

Göçmenlik konusunda aman vermeyeceğini açıklayan Trump, Meksika dahil olmak üzere serbest ticaret anlaşmalarını yeniden masaya yatıracağını taahhüt etmişti.

Hisse senetleri

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören S&P 500 Endeks vadeli kontratları kayıplarını yüzde 5 ile izin verilen en yüksek seviyeye taşımasının ardından Londra satiyle 09:54'te düşüşünü yüzde 1.6 ile sınırladı.

Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 2.4 gerilemesinin ardından kayıplarının bir kısmını geri alarak yüzde 0.3'e indirdi. Almanya ve Fransa'da hisse senedi endeksleri yüzde 0.5'in üzerinde düştü. Sağlık sektörü hisselerindeki yükseliş, kayıpları dengeledi. Climton'ın ilaç fiyatlarının kontrolüne yönelik açıklamalarına ilişkin endişelerin yatışması, sağlık sektörü hisselerinin yükselişinde etkili oldu.

MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi yüzde 2 gerileyerek yaklaşık iki ayın en sert düşüşünü kaydetti. Donald Trump'ın korumacı politikalarına ilişkin kaygılar, gelişen piyasa varlıklarındaki düşüşte etkili oldu. Hong Kong, Güney Kore ve Tayvan kayıplara öncülük etti.

Para birimleri

Meksika Pesosu 20.7818 ile dolar karşısında rekor düşük seviyye geriledi ve küresel çapta en fazla değer kaybeden para birimi oldu. Yüksek faizli paralar düşerken, Güney Afrika Randı yüzde 2.3 düştü ve Güney Kore Wonu yüzde 1.3 değer kaybetti.

Güvenli liman olarak düşünülen para birimleri güç kazandı. Japon Yeni, yüzde 1.7 tırmandı. Euro, ABD Doları karşısında yüzde 2.5 güçlendi.

Tahviller

ABD hazine tahvillerinin getiri eğrisi dikleşti. 30 yıl vadeli tahvillerin faizi 18 baz puan artarak yüzde 2.80 seviyesine tırmandı ve 5 yıl vadeli tahvillerin faizi 4 baz puan düşerek yüzde 1.37'ye geriledi. 10 yıl vadelilerin faizi ise yüzde 1.71'e gerilemesinin ardından 10 baz yükselerek yüzde 1.96 oldu.