3 milyar dolarlık miras davası açtı: Paydaşlık bitirilsin

İstanbul'da 2009 yılında hayatını kaybeden iş adamı Mehmet Salih Tatlıcı'nın mirasını bıraktığı ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı ile 3 oğlu ve bir torunu arasındaki miras kavgası 7 yıldır sürüyor. Habertürk'ten Hayati Arıgan’ın haberine göre, miras kavgasının sona ermesi için mahkemeye başvuran Tatlıcı'nın 3 oğlundan Mehmet Tatlıcı, mirasta yer alan ve 50 kalemi bulan gayrimenkulün paylaştırılmasını, paylaştırılması mümkün olmayanların da satılarak aralarındaki paydaşlığın bitirilmesini istedi.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne avukatı Sibel Engin aracılığıyla dava açan Mehmet Tatlıcı, milyar dolarlık mirasın paylaştırılması gerektiğini belirtti.

"Saklı paylar nakit alınacak" vasiyeti

Mehmet Tatlıcı'nın dilekçesinde, kardeşleri birbirine düşüren süreç de anlatıldı. Dilekçede şu görüşlere yer verildi:

"Mehmet Salih Tatlıcı'nnın, 1956 yılında evlendiği Bedriye Tatlıcı'dan Ahmet, Mehmet ve Salih adında üç oğlu oldu. İşadamı, evliliği devam ederken adını Nurten Tatlıcı olarak değiş- tiren Marika Bahçivanoğlu ile ilişkisinden bugün 40 yaşında olan Uğur Tatlıcı dünyaya geldi. Uğur Tatlıcı 15 yaşındayken, Mehmet Salih Tatlıcı, Nurten Tatlıcı ile resmi olarak evlendi.

22 Şubat 2009'da hayatını kaybeden Mehmet Salih Tatlıcı, arkasında ilk eşinden olan çocukları ile ikinci eşi ve oğlunu birçok kez karşı karşıya getiren 1994 tarihli vasiyetnameyi bıraktı. Dilekçede ayrıca, mirasını ikinci eşi Nurten ve Uğur Tatlıcı'ya bırakan işadamı Tatlıcı, vasiyetnamesinin 5'inci maddesinde, saklı payları bulunan ilk eşinden olan çocuklarının mirasında yer alan gayrimenkul ve menkuller üzerinde hak iddia edemeyeceğini, saklı paylarını Nurten ve Uğur Tatlıcı'dan nakit olarak alacaklarını belirtti.

Vasiyetnamede Nurten ve Uğur Tatlıcı'nın dilerse nakit yerine nakdi tamamlamak üzere, mirasa dahil gayrimenkullerden bir bölümünü saklı paya sahip mirasçılara bırakabileceği de yer aldı.

"Mal kaçırdı" iddiası

Dilekçede Mehmet Tatlıcı, ilk eşten olma çocuklar babalarının sağlığında mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla birçok menkul, gayrimenkul ve şirket hisselerini danışıklı olarak ikinci eşi Nurten ve oğlu Uğur'a devrettiğini iddia etti. Mehmet Tatlıcı dava dilekçesinde, mirasa konu mal varlığı değerlerinin mirasçılar arasında paylaştırılmasını, paylaşıma konu edilmeyen mal varlığı değerlerinin satılması yoluyla paydaşlığın giderilmesini istedi.

Mirasta 50 kalem gayrimenkul var

Servetinin 3 milyar doları aştığı belirtilen Tatlıcı'nın terekesinde; mahkeme bugüne kadar 50 kalem gayrimenkul, nakit, değerli tablolar, ziynet eşyaları ve şirket hisseleri tespit etti. Değeri milyar dolarları bulan gayrimenkuller arasında 1 milyar dolar değer biçilen Tat Towers binası, 110 villa, Beyoğlu'nda işhanı, Şişli'de apartman, Ortaköy'de 9 bin metrekare arsa olmak üzere onlarca gayrimenkul bulunuyor.

Torun da Tat Towers için dava açmıştı

Mirasçılar arasında yer alan Tatlıcı'nın torunu Salih Ziya Tatlıcı, mayıs ayında mahkemeye başvurarak yıllardır atıl durumda bulunan 32 katlı Tat Towers'ın satılarak parasının paylaşılmasını istemişti. Tatlıcı, ikiz gökdelenlerin yıllık kira gelirinin 30 milyon dolar olduğunu belirterek, “Gökdelenlerin taksim edilerek paylaşılması mümkün değil. Satılsın ve taraflar arasında paylaştırılsın” demişti.

Aralarında 20'den fazla dava var

Mehmet Salih Tatlıcı, 2009'da öldüğünde geride 3 milyar dolarlık bir servet bırakmıştı. Tatlıcı, 1994 yılında düzenlediği vasiyetnamesinde ilk eşinden olan oğulları Ahmet ve Salih'i mirasının dışında tutmuş, saklı paylar dışındaki tüm mal varlığını ise ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve ondan olan Uğur Tatlıcı'ya bıraktığını vasiyetinde belirtmişti. Tatlıcı ayrıca, torunu ve diğer oğlu Mehmet Tatlıcı'ya da mirasdan saklı pay verilmesini istemişti. Bunun üzerine diğer mirasçılar dava açarak mirastan pay istemişti. Mirasçılar arasında açılan 20'den fazla dava bulunuyor.