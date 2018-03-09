Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Bunu Erdoğan mı yapmalıydı, aramızda ajan provokatörler mi var?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yeni Birlik gazetesi yazarı İlnur Çevik, kamuoyunda tartışma yaratan ilahiyatçıların açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlık duyarak Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a konu hakkında talimat verdiğini belirtti. Erdoğan'ın, "Din İşleri Yüksek Kurulu bununla bizzat ilgilenmeli. Toplumun bu konularda doğru bilgilendirilmesi ve bu tür ayrıştırıcı değerlendirmelere fırsat verilmemesi gerekiyor" dediğini aktaran Çevik, "Bunların hepsi iyi, güzel ve gerekli… Ama bu tür tartışmalar ortaya çıkar çıkmaz Diyanet İşleri Başkanlığının olaya müdahil olması ve gerekli girişimleri yapması gerekmez miydi? Yani illa bu konuya da Cumhurbaşkanımız mı müdahil olmalıydı? " diye yazdı.

Çevik, "Bir de bu işin arka planına iyi bakmak lazım… Yoksa birileri 28 Şubat sürecinde olduğu gibi suları bulandırıp dini hassasiyeti olan kitleleri karalamak için mi yapıyor bütün bunları? Aramızda ajan provokatörler mi var?" sözlerini sarf etti.

Çevik'in, "Bunu Diyanet kendi yapmalıydı" başlığıyla (9 Mart 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

"İlahiyatçılar" adı altındaki kişiler yerli yersiz açıklamalar ve çakma fetvalarla ortalığı gereksiz karıştırıyorlar…

Bazı “ilahiyatçıların” kamuoyunda tartışma yaratan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de “Ne ara bu kadar sapık türedi!” diye tepkisiyle gündeme getirdiği açıklamalar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı da rahatsız ediyor.

Bu yüzden Cumhurbaşkanımız Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konuyla ilgili çalışma yapmasını istedi…

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız’ın “6 yaşında çocukla evlenme, asansörde halvet, yorgan ve battaniyenin cinsel dürtüleri harekete geçirebileceği” gibi değerlendirmeleri, tartışma konusu olmuştu. Pazartesi günü toplanan AK Parti MYK’da da bu konu gündeme gelmiş ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan toplantıda Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a bu konuda talimat vermiş.

Basında çıkan haberlere göre toplumun kafasını karıştıran, ayrıştırmaya yönelik tahrik edici bu tür yorum ve değerlendirmelerle ilgili Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu’nun sorumluluk ve inisiyatif alması gerektiğini belirten Erdoğan, “Din İşleri Yüksek Kurulu bununla bizzat ilgilenmeli. Toplumun bu konularda doğru bilgilendirilmesi ve bu tür ayrıştırıcı değerlendirmelere fırsat verilmemesi gerekiyor” demiş. Toplantıda, otorite olmayan farklı kişilerden gelen farklı açıklamaların; kin ve nefret temelinde toplumu tahrik ederek birbirine düşman etmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulanmış.

Bunların hepsi iyi, güzel ve gerekli… Ama bu tür tartışmalar ortaya çıkar çıkmaz Diyanet İşleri Başkanlığının olaya müdahil olması ve gerekli girişimleri yapması gerekmez miydi? Yani illa bu konuya da Cumhurbaşkanımız mı müdahil olmalıydı?

Bir de bu işin arka planına iyi bakmak lazım… Yoksa birileri 28 Şubat sürecinde olduğu gibi suları bulandırıp dini hassasiyeti olan kitleleri karalamak için mi yapıyor bütün bunları? Aramızda ajan provokatörler mi var?