Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut: Yeni bir finansal düzen oluşuyor, oluşacak

65. hükümette yapılan görev dağılımı ve Merkez Bankası yönetimindeki değişikliğin ardından ekonomide paradigma değişikliği tartışmaları yeniden gündeme gelirken, Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut, Türkiye’nin 'şımarık çocukları' sanıyorlar ki; bu düzen böyle gider ve siyasi fırtınalar yaratarak havadan sudan faiz, komisyon... vs... Adı altında trilyon dolarlar yine ceplerine iner... Bu yapı değişiyor, değişecek ve bölge ülkelerine de servis verebilen ve 'yeni bir finansal düzen' oluşuyor, oluşacak" dedi.

Yiğit Bulut'un Star gazetesinin bugünkü (29 Mayıs 2016) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Dikkat ediyorsanız 2008’den beri aynı tehditleri savunuyorlar... Savuruyorlar da ne oluyor! İtler ürüyor, KERVAN yürüyor...

YERLEŞİK DÜZEN’i, menfaatlerini ve kirli yapılanmalarını korumaya çalışanlar ve tetikçilerinin nakaratları da hep aynı; şunu yapmazsanız kötü olur, bunu yaparsanız daha kötü olur, X olmazsa böyle olur, Z olmazsa şöyle olur, böyle yaparsanız sonucuna katlanırsınız... Şu koalisyon, bu koalisyon... Şu anlaşma, bu anlaşma... Şu madde, bu madde... 2003’ten başlayan süreçte ve özellikle 2008 sonrası HİÇBİR DEDİĞİNİZ olmadı, hiçbir şantajınız tutmadı! NE OLDU? OLAN AÇIK; İtler ürüdü, KERVAN yürüdü...

Peki ya 2003 öncesi?

Hep aynı tehdit, hep aynı şantaj... Tehdit, şantaj ve sadece 1980-2002 arasında 5000 gerçek ve tüzel kişinin cebine inen 1,5 trilyon dolar... 1946-2003 arasında 2,5 trilyon dolar...

Bugün neden çıldırıyorlar? Tehdit, şantaj ve yaptırım mekanizmaları çalışmıyor da ondan... BİTTİLER, BİTİYORLAR... Kendilerini “vezir” sanıyorlardı, REZİL oldular...

Sevgili dostlar, Sayın Erdoğan’ın iktidara geldiği ilk günden bugüne verdiği mücadele sonucu bu topraklara yaptığı en büyük katkılardan biri de ekonomi alanında gerçekleşti... Kapana kısılan “ekonomik dinamikleri” kırdığı kapandan kurtulma yoluna soktu ve 2008 döneminde “IMF ile anlaşmayarak 1839’da giydirilen dar elbiseyi yırttı... 2008’den beri bu toprakların gerçek sahipleri kendilerine YENİ BİR ELBİSE dikiyorlar ve 2023 hedefleri yolunda ilerliyorlar... Cumhuriyet tarihinin ve hatta son 200 yılın atılan en önemli adımıydı 2008’den sonra YOLA KENDİ bildiğimiz gibi devam etmek... Sonuç ortada; o günlerde 22-25 bandında olan faiz 4,61’e kadar gerilerken tarihimizin “en noktalarını” test ettik...

Bir ülkede ekonomik istikrar iki önemli unsura dayanır; LİDERLİK ve SİSTEM... Türkiye’de de aynen böyle oldu, LİDERLİK toprağın gerçek sahipleri ile SİSTEM’i kurdu ve güven, istikrar, üretim ortaya çıktı... Artık yeni bir Türkiye var ve 12 yılda atılan adımların arkasındaki LİDER, 2023’e kadar atılacak adımların da garantisi, itici gücü...

Sevgili dostlarım, korkmayın! Rahat olun ama gevşemeyin! Bir daha asla o kara günler, ekonomik-finansal manipülasyonlarla SİYASİ SONUÇLARIN elde edildiği denklemler geri gelmeyecek... Kurdukları KARA DÜZEN ayağa kalkamayacak şekilde yıkıldı ve bu ülkenin gerçek sahiplerinin ürettiği, ürettiğinden hakkını aldığı yeni bir DENKLEM ve DÜZEN kuruluyor... Zorluklar yok mu? VAR! Var ama “en zor olan” geride kaldı...

Sonuç: Türkiye’nin “şımarık çocukları” sanıyorlar ki; BU DÜZEN böyle gider ve SİYASİ FIRTINALAR KOPARARAK “havadan sudan FAİZ, komisyon... vs... Adı altında trilyon dolarlar yine ceplerine iner... Bu yapı değişiyor, değişecek ve bölge ülkelerine de servis verebilen ve “yeni bir finansal düzen” oluşuyor, oluşacak...

Son söz: 2023, YENİ EKONOMİK AKLIN gelişimi ile hayata geçiyor geçecek... Yeni bir Hükümet ve yeni bir Başbakanımız var... Bütünlük, uyum ve hedeflerde ortak vizyon mükemmel... Cumhurbaşkanımızın “üretim” odaklı ekonomik vizyonu her geçen gün hayata geçiyor. Yoldayız, birlikte hedefe varacağız... Korkmayalım, gevşemeyelim ve hep birlikte çalışmaya devam edelim... İnanarak, sabredenler ULAŞACAK olanlardır...