Yiğit Bulut: Türkiye Avrupa Birliği ile olan anlaşmaları askıya alabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomi Başdanışmanı Yiğit Bulut, Avrupa Birliği'nin (AB) çifte standarda devam etmesi halinde Türkiye'nin Gümrük Birliği dahil AB ile her türlü anlaşmayı askıya alabileceğini söyledi.

Bulut TRT Haber televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında Türkiye'nin mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini belirterek, "Onlardan (AB) hiçbir beklentimiz yok. Çifte standart uygulamaya devam etsinler, Türk vatandaşlarına verdikleri sözleri tutmamaya devam etsinler ama şunu bilsinler ki onlar bu tavırda devam ettiği sürece Türkiye'nin de çok yakında çok radikal kararları ortaya çıkacaktır" dedi.

Bulut, Türkiye'nin AB'nin istekleri arasında yer alan terörle mücadele kanunundaki terör tanımını hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini de sözlerine ekledi.

"Türkiye radikal bir şekilde (AB ile) anlaşmaları askıya alabilir. Her türlü anlaşmayı askıya alabilir. Türkiye'de Gümrük Birliği anlaşması da dahil, Gümrük Birliği rejimi de dahil AB ile bütün ilişkileri tekrar gözden geçirebilir. Geri kabul anlaşmaları, diğer tüm anlaşmaları askıya alabilir. Avrupa sözlerini tutmak zorunda. Terörizm Yasası"nda değişiklik yapılmasını talep ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Türkiye'nin bu isteği karşılamayacağını ve bu durumda "kendi yoluna gideceğini" ifade etmişti."