Yiğit Bulut'tan Ertuğrul Özkök'e: Kâbusunuz olmaya devam edeceğim, köpeklerin duası kabul olsa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı ve Star yazarı Yiğit Bulut, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün, "Hepinize müjde, Yiğit Bulut kafası kabine dışında kaldı. Mehmet Şimşek Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı oldu. Hem AKP hem Türkiye için iyi haber. Yiğit Bulut kafası ekonomiye burnunu sokmayacak mesajı. Naci Ağbal yeni hükümette de Maliye Bakanı, faiz ve para politikalarında akılcılık devam edecek, Yiğit Bulut kafası hâkim olamayacak mesajı" ifadesine tepki gösterdi. Bulut, Kabusunuz olmaya devam edeceğim, köpeklerin duası kabul olsa gökten kemik yağardı" dedi.

Yiğit Bulut'un, "‘Kaybedenler Kulübü’ neden panikte?" başlığıyla yayımlanan (27 Mayıs 2016) yazısı şöyle:

Birkaç gündür “malum medya”, uzantılı internet sitesi ve hesaplarında şahsıma yönelik bir kampanya yapılıyor… Düşünüyorum, gülsem mi, ağlasam mı yoksa “son demlerindeki” bu zavallılara cevap mı versem…

Adam yazıyor; “Yiğit Bulut Kafası”… Nasıl yazsın ki; “milli, manevi, ulusal, yerli olan her düşünce bizi rahatsız ediyor” diye itiraf mı etsin! Bir de kendilerini avutma noktaları var ki, akıllarınca hem “etki kırıyorlar”, hem de “itibarsızlaştırıyorlar”…

Sevgili dostlar, bu adamlara cevap olarak aslında “şu şudur, bu budur” demek, onları ciddiye almak olur… Hiç cevap vermeye gerek yok, sonuçları görenler “cevabımı” anlayacaklar… Okuyanların da bana düştüğü bir not var, bir sözü hatırlatarak, gülüp geçtiler; “köpeklerin duası kabul olsa, gökten kemik yağardı”… İŞİN ÖZÜ DE BU!

Anlayacağınız “kaybedenler”; DAHA UZUN SÜRE KABUSUNUZ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM… KABUS!

ÖNEMLİ NOT: Bu arkadaşların “Almanya merkezli bazı odaklar” ile iş tutarak, içeriden devşirdikleri medya unsurları ile yaptıkları “son plan da” ellerinde patladı. Patladı ve deşifre oldu… Konu “Millet İradesine Darbe Denemesi” kadar ciddi bir başlık altında! YARGI’ya intikal etmiş “kağıt kaçakçılığı”, “28 Şubat” ve “Terörün organik uzantılarının eline saz verip propagandasını yapmak” ve özellikle “şirketlerde gerçek dışı fiyat hareketleri” gibi detayları da ele alınca, durumları oldukça zor…Ne diyelim; ÖNCE ALLAH’a, sonra Türk YARGI’sına havale… KEYFİNİ ÇIKARIN “KAYBEDENLER KULÜBÜ”, BU MİLLET, YAPTIKLARINIZIN HESABINI SANTİM SANTİM, KURUŞ KURUŞ SORACAK”! DEDİM YA; ENJOY!

“Fitne pazarlamacıları” yine hüsrana uğradı!

Türkiye bir sınavı daha mükemmel bir olgunluk içinde gerçekleştirdi. İktidarda olan siyasi parti, kongreye gitti ve Genel Başkan ile Parti Yönetimini, sorunsuz bir şekilde tek kötü cümle ağızdan çıkmadan, değiştirdi, yeniledi… YENİ HÜKÜMET de çok kısa süre içinde kurulacak…

Türkiye, bu sınavı geçip DEMOKRASİ KÜLTÜR’ü adına net bir adım daha atarken, “fitne peşinde koşanlar” yine hava aldılar, çıktıkları yolda perişan oldular… HAYIRLI ve UĞURLU OLSUN… YÜCE ALLAH yeni BAŞKAKANIMIZ BİNALİ YILDIRIM ve EKİBİNİN yar ve yardımcısı olsun… HOŞGELDİN BİNALİ AĞABEY…

Sevgili dostlar, bu noktada 2014’ten önce kaleme aldığım bir yazımdan kısa bir bölümü “yorumsuz” paylaşmak istiyorum… Bakın neleri not düşmüşüm; “...2014’te şöyle olacakmış, böyle olacakmış, o gidecek, bu çıkacak, şu koltuğa da şu gelecekmiş! Bununla yetinmeyenler daha da ileri gidiyorlar, senaryolarında partileri bölüyorlar-topluyorlar hatta hızını alamayanlar milli mutabakat hükümeti kurmaya kadar gidiyorlar! Bu konuşmaların ve içi boş lakırdıların tamamı o kadar ilginç ve aslında o kadar komik ve Türkiye adına düşündürücü ki! Bu yer değişikliklerini yapanların, koltukları paylaştıranların, kafalarında taraflar KURGULAYIP, onları kavga ettirenlerin, bana göre gerçeklerden asla ama asla haberi yok. Kendi odalarındaki hayal dünyalarında, kendi çevrelerindeki istek-arzu denizlerinde yüzüyorlar. Dediğim gibi olanlar çok ilginç! Gördüklerimiz ve duyduklarımız bu kadar da değil. Daha birkaç ay önce yalvar yakar randevu alarak Erdoğan’a gidip, Türkiye uçuyor raporu sunanlar, yapılan baskı ve denenen darbeler sonucu devre dışı kalarak Erdoğan’ın işi bırakacağına o kadar eminler ki; basıyorlar yurtdışında açıklamayı: Türkiye dinamit üstünde oturuyor, Türkiye Batı’dan kopuyor, ne yapacaksanız acele edin! Sonuç: Beyler kendinize GELİN! Bu ülkede, seversiniz-sevmezsiniz; SEÇİLMİŞ bir lider var ve o lider, halkın verdiği devleti yönetme görevinin başında ve Türkiye normal süreçlerini devam ettiriyor! Bir noktanın daha altını çizeyim; bunu bir Türk vatandaşı olarak yazıyorum ve sadece son iki haftada yaşananları gözlemleyerek bu çıkarımı yapıyorum; Türkiye öyle bir denge üzerinde duruyor ki, o dengenin altın noktası Erdoğan... Bunu idrak edemeyip ‘Erdoğan olmasın da ne olursa olsun’ hayaline kendini kaptıranlar ve düşüncelerini bastırıp, inanmadığı halde sahte davrananlar o kadar çok ki; Erdoğan’ın cm yerinden oynamasında içlerinde biriktirdikleri her şeyi ortaya dökmeye hazırlar... Bu ‘sahtekarlar koalisyonu’ ve sahip oldukları ‘Türkiye manda bile olsun ama Erdoğansız olsun’ mantıkları, bu ülkeyi seven bir vatandaş olarak Türkiye adına beni korkutuyor... Son söz: GÜÇLÜ LİDERİ olmayan bir Türkiye’de kendini bastıranların nasıl patlayacağı ve Türkiye’yi nerelere çekebilecekleri çok ama çok ciddi sorgulanmalı! Hangi siyasi görüşten olursanız olun şu gerçeği lütfen idrak edin; kendi hırsları için Türkiye’yi geçmişte acımadan yakanlar ve bugün de yakmak için fırsat kollayanlar , ‘Erdoğan çekincesiyle’ kıpırdayamaz haldeler. Olaya siyasi değil Türkiye’nin ‘altın dengesi’ ve hepimizin her türlü güvenliği açısından bakınca; 17 Aralık ve Gezi Darbe Denemeleri’nin GÜÇLÜ LİDERLİK olmayan bir Türkiye’de bu halka neler yapabileceği çok ama çok açık... Hedef çok açık; güçlü liderliği yık, Türkiye’nin malını, canını, kanını em! Aynen eskisi gibi!

Sevgili dostlarım, yukarıdaki yazı, Gezi ve 17 Aralık Darbe demeleri sonrası azgınlık içinde hala “BİZ KARAR VERİRİZ” yanılgısı içinde olan İÇ-DIŞ mihraklara yazıldı… Gelinen noktada, bu arkadaşların azgınlığına, alınan yola ve yedikleri dayaklara bakıyorum ve şunu söylüyorum; YÜCE ALLAH’ım çok şükür, azgınlar gereken cevapları aldılar ve MİLLET İKTİDARI, LİDER öncülüğünde daha da pekişti…

Dostlarım, YÜCE ALLAH, LİDER’in, MİLLET’in, Ümmet’in, Coğrafya’mızın yolunu açık etsin… ZAFER, HEDEFE İNANARAK, SABREDEREK, ÇALIŞARAK KOŞANLARIN OLACAK!

Önemli Not:Piyasaların YAŞANAN OLUMLU gelişmeleri, ortaya çıkan hedef ve istikrar denklemini doğru analiz edip, doğru fiyatlayamadığını düşünüyorum… DOĞRU OKUYABİLSELER FİYATLAMALAR ÇOK FARKLI OLUR!