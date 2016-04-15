Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut: Haddini bil Avrupa, bekle ve gör Schulz Efendi; bak neler olacak!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, Avrupa Parlamentosu Türkiye Rapörtörü Kati Piri tarafından hazırlanan Türkiye raporunu ağır ifadelerle eleştirdi. "AP, yeni Türkiye Raporu’nda, geçen seneki raporun iade edilmesine yol açan ve Ankara’yı 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını soykırım olarak tanımaya çağıran ifadelere atıf yaparak, aklınca bize soykırım yaptınız etiketini takmaya çalıştı" iddiasında bulunan Bulut, "Ne demişler; kendini ve haddini bilmeyen helak olur. Başta bazı AB’li siyasetçiler ve Schulz efendi şu mantığa kendilerini kaptırıyorlar; nasıl olsa anlaşmaya imza attırdık, Türkiye'ye istediğimizi, her şeyi yaptırabilirz. Bekle ve gör Schulz Efendi, bak neler olacak" ifadelerini kullandı.

Bulut'un Star'da "Haddini bil Avrupa!" başlığıyla yayımlanan (15 Nisan 2016) yazısı şöyle:

AB bize “soykırım yaptınız” diyor!

Daha AB Parlamentosu Başkanı Schulz iki parmağını “silah şeklinde” yaparak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haddini aşan açıklamalarını unutmadan, AB’den yeni bir adım geldi...

AP, yeni Türkiye Raporu’nda, geçen seneki raporun iade edilmesine yol açan ve Ankara’yı 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını soykırım olarak tanımaya çağıran ifadelere atıf yaparak, aklınca bize SOYKIRIM YAPTINIZ etiketini takmaya çalıştı! Ne diyeyim; en kötü şey KENDİNİ ve kendi kirli geçmişini BİLEMEYENLER! Ne demişler; kendini ve haddini bilmeyen helak olur!

Bize “soykırım yaptınız” diyen AB’nin son aylarda, günlerde yaptıkları aklıma geliyor...AB’nin “topraklarına bir insan daha almamak” uğruna girdiği ayak oyunlarını, verdiği vaatleri, ortaya attığı hayalleri görünce, inanın İNSANLIK ADINA midem bulanıyor!

Daha önce yazmıştım, bugün yeniden yazacağım...

Sevgili dostlarım, bir topluluk, adı ister “birlik olsun”, ister başka bir şey; nereden geldiğini unutmuş ve kirli geçmişini YOK SAYARAK “insanlık dersi” vermeye ve başkalarını “karalamaya” çalışıyorsa, fazla uzağa gidemez, kirli geçmişini yüzüne vururlar! Çok geçmişe gitmeye de gerek yok; buna en güzel örnek BUGÜN KAPIMIZDA VAATLERLE, YALANLARLA BEKLEYEN AVRUPA! DAHA DOĞRUSU Türkiye’ye “sözde soykırım” kararı ile “çağrıda” bulunan Avrupa!

Sevgili dostlarım,

Ne Avrupa ama! Birkaç yıl öncesinde kıtanın orta yerinde “sadece Müslüman oldukları için katledilen” 200 bin insanı seyreden Avrupa!

Ne Avrupa ama! Daha 70 yıl önce sadece dinleri farklı olduğu için insanları fırınlarda yakan Avrupa!

Sevgili dostlarım,

Ne Avrupa ama! Afrika kıtasında katliamlar yapan ve yüzyıllarca kıtanın varlıklarını kanını emerek, bu varlık üstüne sömürge imparatorlukları kuran Avrupa! Cezayir’de yapılan katliam, Afrika’da yapılanın sadece küçük bir kısmı!

Ne Avrupa ama! Amerika kıtasında Kuzey ve Güney dahil katliamlar yapan, yüzyıllar süren sömürge denklemini kan-gözyaşı-emek çalmak üstüne kuran Avrupa!

Sevgili dostlarım,

Ne Avrupa ama! Osmanlı-İslam coğrafyasına hayasızca saldıran ve Osmanlı’ya finansal boyundurukla imzalattığı sömürme anlaşmalarını aynı tarihte İngiliz gemilerinin Çin limanlarını bombalamasıyla Uzak Doğu’ya taşıyan Avrupa! Katliam, kan ve gözyaşı saçan Avrupa !

Ne Avrupa ama! Bir araya gelip Osmanlı coğrafyası üzerine abanan, kaçarken kundaktaki çocukları süngülerinin uçlarına takan Avrupa!

Size daha söylenecek çok söz var ama söze yazık!

Ey AVRUPA,

BAK DİNLE; GÖR VE ÖĞREN;

Biz Alemlere rahmet olarak GÖNDERİLEN Peygamber efendimizin Ümmetiyiz, gittiği her yere sevgi ve hoşgörü götürenlerin birlikte oluşturduğu BİR milletin neferleriyiz! BİZLER, sizin gibi KAN EMİCİ değiliz, hiç de olmadık!

Önemli not: Başta bazı AB’li siyasetçiler ve Schulz efendi şu mantığa kendilerini kaptırıyorlar; NASIL OLSA ANLAŞMAYA İMZA ATTIRDIK, TÜRKİYE’YE İSTEDİĞİMİZİ, HER ŞEYİ YAPTIRABİLİRİZ! Bekle ve gör Schulz Efendi! BAK NELER OLACAK!