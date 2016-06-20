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Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Avrupa’da lider yok, biz en iyisi bu Tayyip Erdoğan’ı klonlayalım!

"Bunlarda lider yok, hiçbir şey de yok"

20 Haziran 2016 23:09

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, katıldığı bir televizyon programında Avrupa’da lider olmadığını öne sürerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı “klonlama” önerisinde bulundu. Çevik, “Biz en iyisi bu Tayyip Erdoğan’ı klonlayalım, her ülkeye bir tane verelim” dedi.

A Haber kanalında ‘Diplomasi’ isimli programa Avni Özgürel, İhsan Aktaş, Mesut Hakkı Caşın ile birlikte katılan ve Avrupa siyasetiyle ilgili açıklamalarda bulunan İlnur Çevik’in açıklaması şöyle: 

“Avrupa’da ciddi bir liderlik krizi var. Öncü yok, lider yok. Hatta ben yarın sabah gazetesinde orada dedim, bunlarda lider yok, hiçbir şey de yok, yol gösterecek adam da yok, rehber de yok. Biz en iyisi bu Tayyip Erdoğan’ı klonlayalım, her ülkeye bir tane verelim.”

 

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İlnur ÇevikTayyip ErdoğanklonlamaA haber
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