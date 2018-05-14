Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki yerleri belli oldu, ilk sırayı alan İnce'den açıklama geldi

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için yapılan kura sonrasında ilk sırayı CHP’nin adayı Muharrem İnce aldı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde yaptığı mitingin ardından Karapınar ilçesinden geçerken kısa bir konuşma yapan İnce, ilk sırayı almasıyla ilgili olarak, “Az önce Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekimi yapıldı. Adaylık sıralamasında Allah'ın takdiri, birinci sırada Muharrem İnce çıktı. Bunu bu sefer başaracağız hiç kuşkunuz olmasın. Türkiye'nin barışa, huzura, mutluluğa ihtiyacı var. Hiç kimseye tezek, pislik demeden, kavga etmeden, çocuklarımızı, geleceğimizi anlatacağız. Buğdayı anlatacağız, mazotu anlatacağız. Sorunları nasıl çözeceğimizi anlatacağız” yorumunda bulundu.

YSK’da yapılan kura çekiminde pusulalardaki sıralama şöyle olmuştu:

1- CHP'nin adayı Muharrem İnce

2- İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener

3- Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan

4. HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş

5. Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu

6. Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek