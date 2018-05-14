Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. 6 adayın yarışacağı 24 Haziran seçimlerinde birinci sırada CHP'nin adayı Muharrem İnce olurken; Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan 3'üncü sırada yer aldı.

6 adayın oy pusulasındaki sıralama şöyle olacak:

1- CHP'nin adayı Muharrem İnce

2- İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener

3- Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan

4. HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş

5. Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu

6. Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek

Pusulada aday fotoğrafları olacak

Pusula 5,5 santimlik 6 sütündan oluşacak ve sadece adayların fotoğrafları olacak.

20 Mayıs'ta ise milletvekilliği seçimleri için ittifakların ve siyasi partilerin yerleri belli olacak.