Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. 6 adayın yarışacağı 24 Haziran seçimlerinde birinci sırada CHP'nin adayı Muharrem İnce olurken; Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan 3'üncü sırada yer aldı.
6 adayın oy pusulasındaki sıralama şöyle olacak:
1- CHP'nin adayı Muharrem İnce
2- İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener
3- Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan
4. HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş
5. Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu
6. Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek
Pusulada aday fotoğrafları olacak
Pusula 5,5 santimlik 6 sütündan oluşacak ve sadece adayların fotoğrafları olacak.
20 Mayıs'ta ise milletvekilliği seçimleri için ittifakların ve siyasi partilerin yerleri belli olacak.