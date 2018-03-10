Cumhurbaşkanı adayı Bekleviç: İktidar kendi yandaşlarını yurt dışına kaçırıyor

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Tuna Bekleviç, bazı büyük şirketlerin son dönemlerdeki yurt dışı satın almalarının masum olmadığını ve iktidarın buna bilinçli olarak destek olduğuna inandığını belirtti. İktidarın 2019’da kaybetme olasılığına karşı kendince önlem aldığını ve kendisine yakın şirketlerin ciddi finansman sorunlarını önceliklediğini savundu.

Bekleviç'in açıklaması şöyle:

Tek adam rejimini finanse eden tüm rezil şirketler, yurt dışında varlık alma mazereti ile tüm parasını yurt dışına çıkartıyor. Bu enkazı kaldırmamız 1994, 1997 ve 2001’de yaşanan krizlerden çok daha zahmetli olacak!

Bu şirketlerin sürekli AVM satmasının sebebi Malezya ve benzeri ülkelerin başını çektiği yatırım fonlarının AVM satın almasıdır. Tüm bu operasyonun tek adama rağmen yapıldığını düşünmüyoruz. Tam aksine tek adam rejimi, ilk seçimde kaybedeceğini anladığı için, kendi adamlarını bilinçli olarak yurt dışarıya çıkartıyor.

Büyük alımların eskiden Almanya veya Amerikan fonlarından gelirken şimdi alımların tek adam zihniyetine ses çıkartmayan ülkelerden gelmesi gerçeği bizi doğruluyor. Tek adam iktidarının son dönemdeki tüm dış ziyaretlerini Türkiye için değil yandaş şirketlerin finansman sorununu çözmeye yardımcı olmak için yaptığını düşünüyoruz.