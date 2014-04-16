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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: MİT yasa teklifini yakından takip ediyorum

Gül, 'cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Erdoğan'la konuşacağım' sözleriyle ilgil, 'kimiz konuşacağız deyince farklı eleştiriler duyuyorum. Şüphesiz farklı adaylar olacaktır' dedi

16 Nisan 2014 17:13

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tartışmalı MİT yasa teklifiyle ilgili olarak, “Bütün yasaları olduğu gibi bu yasayı da yakından takip ediyorum. Hem ilgili sayın bakanı hem müsteşarı, onlara hep fikirlerimi söylemişimdir. Diğer yasalarda yaptığım gibi” dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, Letonyalı mevkidaşı Andris Berzins ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gül, dün TBMM Genel Kurulu’nda 4 maddesi kabul edilen MİT yasa teklifiyle ilgili, “Bütün yasaları olduğu gibi bu yasayı da yakından takip ediyorum. Hem ilgili sayın bakanı hem müsteşarı, onlara hep fikirlerimi söylemişimdir. Diğer yasalarda yaptığım gibi… Şüphesiz ki bu tip yasalar tartışmalı konulardır. İşin doğası gereği, nereden bakarsınız ama görüşlerimi hep paylaşıp, tavsiyedir. Yine de TBMM’nin kararıdır, milletvekillerinin vereceği bir karardır” dedi.

 

Şüphesiz başka adaylar da olacak

 

Ağustos ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir soru üzerine Gül şunları söyledi: “Takvim zaten açıklandı. Sayın Başbakan ile biz konuşacağız dedim. Bunu yapmadık ama yakında konuşacağız. Bu şahıslarımızla ilgili bir konu. Şüphesiz ki başka adaylar da olacaktır, milletimiz karar verecektir. İkimiz konuşacağız deyince farklı eleştiriler duyuyorum. Şüphesiz farklı adaylar olacaktır ve neticede halk karar verecektir. “

 

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