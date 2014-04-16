MİT yasasında dün akşam kabul edilen 4 maddede neler var?

TBMM Genel Kurulu’nda MİT Kanunu’nun ilk 4 maddesi kabul edildi. Yapılan düzenlemeyle “MİT cezaevindeki terör örgütü mensuplarıyla görüşebilir” ifadesine “görüştürebilir” ibaresi eklendi. MİT’in, Bakanlar Kurulu’nca verilen her türlü görevi yerine getirmesine ilişkin madde metninden ‘her türlü’ ifadesi de çıkarıldı.

MİT’in yetkilerini artıran tartışmalı yasa teklifinin ilk 4 maddesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Genel Kurul’da görüşmeleri bugün de devam edecek teklifin kabul edilen maddeleriyle Oslo benzeri görüşmeler ile İmralı’da Abdullah Öcalan’ın basın mensupları, siyasi ve sivil yeni heyetlerle olası görüşmeleri yasal dayanağa kavuşuyor.

Meclis gece çalışmadı

TBMM Genel Kurulu geçen hafta görüşmelerine başladığı MİT yasa teklifi üzerine mesaisini dün de sürdürdü. Grup toplantıları nedeniyle dün saat 15.00’de çalışmalarına başlayan Genel Kurul, teklifin ilk 4 maddesini kabul ettikten sonra çalışmalarına nokta koydu. AKP geçen hafta muhalefete verdiği söz doğrultusunda teklifin MİT’in görev ve yetkilerini düzenleyen 1. ve 3. maddesinde önergeler yoluyla değişikliğe gitti. MİT’in görevlerini düzenleyen 1. maddedeki “Bakanlar Kurulu’nca verilen her türlü görevi yerine getirmek” hükmünden “her türlü” ifadesi çıkarıldı. Aynı önergeyle ikinci fıkrada yapılan değişiklikle de “üretilen istihbaratı gerekli kuruluşlara ulaştırmak” ibaresi metne eklendi.

Teklifin MİT’in Oslo benzeri görüşmelerini yasal dayanağa kavuşturan teşkilatın görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri düzenleyen 3. maddesinde yapılan değişiklikle ise çözüm sürecinde yeni bir adım olarak Abdullah Öcalan’ın İmralı’da basın mensupları, akiller heyetinden isimler gibi siyasi ve sivil yeni heyetler ağırlayabilmesinin de önü açıldı. Maddeye eklenen “görüşmeler yaptırabilir” ifadesiyle MİT’e söz konusu görüşmeleri yapmanın yanı sıra, “görüşmeler yaptırabilme” yetkisi de verildi. Böylece, BDP ve HDP heyetlerinin yanı sıra, ileride basın mensuplarının, ya da başka sivil kişilerin olası İmralı ziyaretlerinin de yasal olarak önü açıldı.

Dinleme için yargı izni

Teklifte MİT’in “milli güvenliğin ve ülke menfaatinin gerektirdiği haller” şartıyla “yerli ve yabancı her türlü kurum ve kuruluş, tüm örgüt veya oluşumlar ve kişilerle doğrudan ilişki kurabilmesi, uygun koordinasyon yöntemlerini uygulayabilmesi” öngörülüyordu. AKP’nin kabul edilen önergesiyle “milli güvenliğin ve ülke menfaatinin gerektirdi haller” kriteri metinden çıkarıldı. Aynı önerge ile teklifin MİT’in dinleme kararını HSYK tarafından belirlenen Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nin bir üyesinden alma hükmü değiştirildi. Buna göre Ankara’daki ağır ceza mahkemelerinin bir üyesi dinleme kararı verebilecek.

Askeri belge kısıtlaması

AKP’nin yaptığı bir başka değişiklik ise MİT’in soruşturmalarda ifade tutanakları ile her türlü bilgi ve belgeye erişebilmesinde askeri soruşturma kısıtlaması oldu. MİT, TCK’nın, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk başlıklı maddelerinde yer alan suçlarda her türlü bilgi ve belgeye ulaşabilecek.

Ancak halkı askerlikten soğutma, askeri itaatsizliğe teşvik, seferberlikle ilgili görevin ihmali, düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü ve askeri yasak bölgelere girme suçlarına ilişkin askeri soruşturmalarda bilgi, belge ve ifade tutanaklarına erişemeyecek.