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Çankaya'da atlı birlikle ilk resmi tören

Çankaya'da ilk kez atlı birlikle bir resmi tören yapıldı. Ankara’ya gelen Letonya Cumhurbaşkanı Andris Berzins için düzenlenen resmi karşılama töreninde ilk kez atlı birlikler kullanıldı

16 Nisan 2014 16:55

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Letonya Cumhurbaşkanı Andris Berzins'i Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı. Çankaya Köşkü'ndeki karşılamada Atlı Tören Kıtası ilk kez görev yaptı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son Danimarka ziyareti sırasında resmi karşılama töreninde atlı birliklerin kullanılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Çankaya Köşkü’ndeki resmi karşılama törenlerinde de atlı karşılama töreni yapılması için çalışmalara başlandığını duyurmuştu.

Gül’ün bu açıklamasından sonra muhafız alayı birçok kez atlı karşılama töreni provası yaptı.

Bugün ise atlı birlik ilk resmi törenini yaptı. Ankara’ya gelen Letonya Cumhurbaşkanı Andris Berzins için düzenlenen resmi karşılama töreninde ilk kez atlı birlikler kullanıldı.

Konuk Cumhurbaşkanı’nı getiren makam aracı, 1 numaralı kapıda atlı birlikler tarafından karşılandı.

Araç iki tarafındaki atlı muhafız alayıyla birlikte tören alanına götürüldü.

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