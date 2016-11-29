Cumhurbaşkanı: AB defterini henüz kapatmadık ancak alternatifleriyle görüşmeye devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulması çağrısı yapan karar taslağını kabul etmesiyle ilgili olarak ise "AP'nin son kararı yıllardır yaşadığımız bu gerçeğin bizzat kendileri tarafından ikrarıdır. Türkiye'nin tahkir edilmesi elbet bizim içi üzücüdür. Şu an bu kapıyı kapatmış değiliz. Ama önümüzdeki tablo olumlu beklentilere kapılmamıza sebebiyet vermiyor. Alternatiflerden birisiyle yola devam ederiz. Bu alternatiflerle de görüşmelerimizi devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın 7. Boğaziçi Zirvesi'nde yaptığı açıklamalardan ilgili bölüm şöyle:

"Bize ideolojik dayatmalarla boyun eğdirmeye çalışanlar boşuna uğraşmasın. Türkiye o ülkelerden biri değil. Siz 300 mülteciye bakamazken, bu ülke kendi sermayesinden 3 milyon mülteciyi barındırıyor. Ve AP'nin son kararı yıllardır yaşadığımız bu gerçeğin bizzat kendileri tarafından ikrarıdır. Türkiye'nin tahkir edilmesi elbet bizim içi üzücüdür. Şu an bu defteri kapatmış değiliz. Ama şu anki bu fotoğraf olumlu beklentilere kapılmamıza sebebiyet vermiyor. Alternatiflerden birisiyle yola devam ederiz. Bu alternatiflerle de görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Az önce KKTC Cumhurbaşkanımız burada bir şeyler ifade etti. Aylardır, yıllardır orada da yapılan görüşmeler var. Sürekli oyalama, oyalama, oyalama... Taktik bu. Ne biliyor musunuz? Siz Kıbrıs'ı tamamen bize verin. Dur bakalım ya. Orada o kadar şehit kanı var. Daha da ileri gidiyor, AB toplantılarının tamamına Kıbrıs'ın tamamının olduğu bayrakla katılıyor. Oralar senin toprağın değil ki ya, orada KKTC var. Bir defa sen Güney Kıbrıs Rum Kesimi'sin"