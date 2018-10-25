Cumhur İttifakı çatladı; AKP kulisleri: MHP getirdiğinden fazla götürdü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında AKP ile yaptıkları ittifakın sona erdiğini, "Cumhur ittifakı devam ediyor, yerelde ittifak yok" diyerek ilan etti.MHP’nin İyi Parti’ye kayan oyunu geri alma hesabı yaptığını düşünen AKP’de, yerelde aday üzerinden farklı ittifaklara gidilebileceği konuşuluyor. Öte yandan AKP kulislerinde, genel seçimde MHP ile yapılan ittifakın, partinin kendi milliyetçi seçmen kitlesini MHP’ye kaptırdığı gibi Doğu ve Güneydoğu ile İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük metropollerde muhafazakâr Kürt seçmeni kaybetmesine yol açtığı düşüncesi hâkim.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberine göre AKP ve MHP arasında yerel ittifakta köprülerin atılması, MHP’nin zaman yitirmeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın zorla istifa ettirdiği eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i aday olarak düşündüğünü açıklaması yerel seçimde hesapları tümüyle değiştirdi.

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AKP kulislerinde, her partinin kendi adayıyla yerel seçime girmesiyle bağlantılı olarak şu değerlendirmeler yapılıyor:

"MHP getirdiğinden fazla götürdü"

Her partinin kendi adayını çıkaracak olması illerde partilerin durumu ve adayın kim olduğuna göre parti tabanlarında çok farklı ittifaklar gündeme gelebilir. Genel seçimde MHP ile yapılan ittifak, partinin kendi milliyetçi seçmen kitlesini MHP’ye kaptırdığı gibi Doğu ve Güneydoğu ile İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük metropollerde muhafazakâr Kürt seçmeni kaybetmesine yol açtı. MHP , son dönemde emeklilikte yaşa takılanlar, öğrenci andı ve af gibi konuları ısrarla gündeme getirerek İYİ Parti’ye kayan seçmenini geri kazanma stratejisi uyguluyor. Bunu da AKP’yi zorlayan konuları gündeme getirerek yapıyor. MHP ile ittifak genel seçimde oy getirmiş olabilir, ancak getirdiğinden fazla AKP’nin oyunu götürdü.

"AKP, MHP nedeniyle Kürt seçmeni kaybetti"

MHP ’nin oyları yükselirken, AKP Kürt seçmeni kaybediyor. İki parti arasında ittifak olmayacağı için yerel seçimde partilerin adaylarının etrafında seçmen bazında çok farklı ittifaklar gündeme gelebilir. Bu seçimde AKP, muhafazakâr Kürt seçmeni yeniden kazanabilirse İstanbul ve Ankara’da zorlanmayacağı gibi bölgedeki tablo da farklı olabilir. Erdoğan’ın Öğrenci Andı’yla ilgili açıklamalarındaki “Türküm ama Türkçü değilim. Buradaki mesele ne Türk kavramıdır, ne de metinde ifade edilen tavsiyelerdir. Buradaki sorun, metnin zihniyetidir, ruhuna işlemiş çarpık ve inkârcı yaklaşımdır” vurgusuna dikkat çekiliyor.

"Gökçek hamlesiyle AKP’yi zorluyor"

MHP’nin yerelde ittifak konusunda köprülerin atılmasından bir gün sonra Erdoğan’ın istifa ettirdiği Gökçek’i Ankara’ya aday yapmak istediğini açıklaması, AKP’yi yeniden ittifak masasına çekmeye zorlama girişimi olarak görülüyor. MHP, "Bensiz bir şey yapamazsın, eğer benimle ittifak yapmazsan oyunu bölerim, zarar edersin" mesajı veriyor.

Gökçek, şu an AKP’nin belediye başkanı olsa bile kazanması mümkün değil, 2014 seçimlerinde kıl payı kazandı. Erdoğan, kazanamayacağını bildiği ve gördüğü için Gökçek’i istifa ettirdi. Gökçek, kazanamayacağı yarışa girmez, ancak AKP’ye karşı MHP’yi pazarlık aracı olarak kullanabilir. Gökçek, oğlu Osman Gökçek’in belediye başkan adaylığını gündeme getirebilir

"Partinin yükü hafifledi"

MHP, Cumhur İttifakı’na sığınarak hiçbir sorumluluğu olmamasına karşın bürokrasiye atamalardan işçi alımına ve yüksek yargı organı üyelerinin belirlenmesine kadar pek çok konuda hükümetin ‘büyük ortağı’ gibi davranarak belirleyici olmak istedi. Kendilerine verilen olanakları da beğenmeyerek daha fazlasını isteme yoluna gitti. İki parti arasında yerel ittifak olmayacağının açıklanmasıyla AKP’nin sırtındaki yük hafifledi.