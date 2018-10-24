MHP'den Melih Gökçek bombası!

MHP kaynaklarından gelen bilgiye göre, 2019 Mart'taki yerel seçimlerde Ankara için Melih Gökçek’in adaylığı gündemde.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yerel seçimlerde ittifak arayışımız kalmamıştır" açıklamalarının ardından 31 Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimler için partiden kritik ve beklenmeyen bir hamle geldi. MHP kaynaklarının doğruladığı bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettirilen Melih Gökçek, partinin Ankara adayı olacak.

"Geçen günlerde görüştüler"

Kulislere yansıyan bilgilere göre Bahçeli ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, geçen günlerde bir görüşme gerçekleştirdi. İkilinin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği öne sürülüyor.

İlk kez 1994 yılında Refah Partisi'nin adayı olarak göreve seçilen Gökçek, 23 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıştı. Gökçek, AKP içinde belediye başkanlarına yapılan operasyon sonrası istifa etmişti.

Gökçek, ittifakın bozulmasına ne demişti?

Gökçek, AKP ve MHP’nin yerel seçimde yapmayı planladığı ittifakın bozulmasını sosyal medya hesabında şu ifadelerle değerlendirmişti:

“Yerel yönetim seçimlerinde AK Parti/MHP seçim ittifakının bozumlasına kimler seviniyor? Sevinenlere bakın. Yorumu rahat yapabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde ittifak başarı getirmişti. Yerel seçim ittifakını yapalım, küresel ve yerli işbirliklerin oyununu bozalım."

Melih Gökçek kimdir?

Melih Gökçek, 20 Ekim 1948’de Ankara’nın Keçiören ilçesinde doğdu. Ahmet Bey ve Kadriye Hanımın oğludur. İlk, orta ve lise tahsilini Gaziantep’te tamamladıktan sonra, 1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yüksek öğrenimine başladı. Siyasal Bilgiler Fakültesinin yanı sıra, Gazi Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulunu bitirdi. Eğitiminin ardından Parlamento muhabirliği yapmaya başladı. Aynı zamanda Çalışma Bakanlığında Özel Kalem Müdür muavinliği yaptı.

Askerlik görevini yedek subay olarak Kıbrıs Güzelyurt’ta tamamladıktan sonra ticaret hayatına atıldı. 1984 yılında Anavatan Partisinden Keçiören Belediye Başkanlığına seçildi. Keçiören Başkanlığı sırasında ANAP’ın Türkiye’deki belediye başkanları arasında yaptırdığı

araştırmada yüzde 70’le en başarılı başkan seçildi. Bu dönemde ayrıca spora yaptığı katkılar dolayısıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün “Ömür Boyu Spor Sahalarına Giriş Kartı” ödülünü ve Ankara Muhtarlar Derneğinin “Yılın Belediye Başkanı” ödülünü aldı. 1987’den 1994 yılında kadar Keçiörengücü Spor Kulübünün başkanlığını yaptı. 1989’da ikinci kez aday olduğu Keçiören Belediye Başkanlığını kazanamayınca bu tarihten itibaren Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü görevine atandı.



1991’de ANAP’tan ayrılarak RP’ye geçti. 1991 genel seçimlerinde RP listesinden 19. dönem Ankara milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Bu dönemde Anayasa Komisyonu üyeliği, (10/3) Esas Nolu Meclis Araştırma Komisyonu üyeliği ve (10/11) Esas Nolu Meclis Araştırması Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu. 1994’te milletvekilliği devam ederken RP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

seçildi. Belediye Başkanı seçilince TBMM Anayasa, Adalet Komisyonunca 28 Nisan 1994’te milletvekilliğinden çekildiğine karar verildi. RP’nin kapatılması üzerine FP’ye geçti.



Bu partinin adayı olarak girdiği 1999 yılı Belediye Seçimlerinde ikinci kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. 2002 yılında Demokrat Partiye geçti. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinin adayı ve üçüncü kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2009 yerel seçimlerinde aynı partiden dördüncü kez Büyükşehir belediye başkanı seçildi.

Melih Gökçek İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.