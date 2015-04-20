Cumaya kadar sağanak var

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik değerlendirmeye göre, Balkanlardan gelen yağışlı sistemler yurt genelinde etkisini gösterecek. Hava sıcaklıklarının hissedilir derece azalacağı tahmin edilirken, kuzey kesimlerde başlayan sağanak yağışlar, bugün iç ve kuzeydoğu bölgelerde aralıklarla devam edecek.

İşte bölge bölge hava durumu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun Balkanlar üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altına gireceğinin ve hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağının tahmin edildiğini duyurdu. Meteoroloji tarafından yapılan yazılı açıklamada yurdun kuzey kesimlerinde başladığı belirtilen sağanak yağışların; bugün iç ve kuzeydoğu bölgelerde aralıklarla devam etmesinin beklendiği kaydedilerek "Bu yağışlı havaya ilave olarak salı günü ülkemizin Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının; bugün ülkenin iç ve kuzeydoğu kesimlerinde, salı günü Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgası ile hafta sonuna kadar azalarak kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredeceği bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca soğuk ve yağışlı hava sisteminin cuma gününden sonra yurdu terk edeceği ve hafta sonunda ülke genelinde hava sıcaklıklarının artmasının beklendiği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hafta boyunca, yurt genelinde tahmin edilen hava durumu, şöyle;

Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Ardahan çevreleri karla karışık yağmurlu

"Salı günü Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Trabzon, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor"





Karla karışık yağmur bekleniyor





"Çarşamba günü Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor"





Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu yağışlı





"Perşembe günü Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Çankırı, Karaman, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor"





Hafta sonu sıcaklık artıyor





"Cuma günü soğuk ve yağışlı havanın doğu bölgelerimizde etkili olduktan sonra ülkemizi terk etmesi, batı bölgelerimizden başlayarak hafta sonunda ülke genelinde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor"