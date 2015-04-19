Hava sıcaklıkları 10 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile zamanla iç ve batısının parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısının, akşam ve gece saatlerinde Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi ile İç Anadolu bölge genelinin yerel olarak aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı, Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında 4 ila 10 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetlice esecek.

Bölgelerde hava durumu

MARMARA: Parçalı çok bulutlu, kuzeyi ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edremit körfezinin, akşam ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Parçalı, iç ve doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısının, akşam ve gece saatlerinde Göller yöresinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Genellikle parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Çankırı çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren Karaman dışında bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Genellikle parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olarak sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde hava durumu

İSTANBUL: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.(17)

ANKARA: Genellikle parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.(21)

İZMİR: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.(23)

ADANA: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi yerel sağanak yağışlı.(21)

ANTALYA: Az Genellikle parçalı, iç ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Elmalı ve Korkuteli çevreleri kısa süreli sağanak yağışlı.(19)

KONYA: Genellikle parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.(21)

SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı. (20)

TRABZON: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.(22)

ERZURUM: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.(15)

DİYARBAKIR: Parçalı ve az bulutlu.(22)

GAZİANTEP: Az bulutlu ve açık.(22) ANKA)