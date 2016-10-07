"Cumaya gitmeyen erkekler bacımsınız" yazısı paylaşan imam açığa alındı

Geçen hafta Facebook hesabından "Hayırlı cumalar, cumamız mübarek olsun. Cumaya gitmeyen erkekler bacımsınız" yazısını paylaşan Bayramiç’in Gedik Köyü’nün imamı Abdurrahim Y. açığa alındı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Fatih Daldal'ın haberine göre, paylaşımı gören vatandaşlar, imam Y.’e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Tepkiler üzerine imam, bu mesajını sildikten sonra bir mesaj daha yayınladı ve özür diledi. Tepkilerin sürmesi üzerine Bayramiç Kaymakamlığı, Bayramiç Müftülüğü’ne resmi yazıyla imam Abdurrahim Y.’in açığa alınması talimatını verdi. İmam hakkında ayrıca soruşturma yapılması istendi. Bunun üzerine Abdurrahim Y. açığa alındı. Yerine de başka imam görevlendirildi.