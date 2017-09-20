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Cumartesi Annesi Güzel Şahin hayatını kaybetti

Şahin, beyin kanaması geçirmişti

20 Eylül 2017 17:34

Cumartesi Anneleri’nin önde gelen isimlerinden olan Güzel Şahin hayatını kaybetti. 

Kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerinin cezalandırılması için Cumartesi Anneleri’nin 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı’nda yaptıkları oturma eylemine destek veren Cumartesi İnsanları’ndan Güzel Şahin, yaşamını yitirdi.

Araştırmacı-yazar Serdar Şahin Can’ın 2 gün önce İstanbul’da yapılan cenaze töreninde fenalaşan Şahin, Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi’nde kaldırılmıştı.

Burada beyin kanaması geçirdiği belirtilen Şahin, yoğun bakıma alınmış ancak ilerleyen yaşından dolayı ameliyata alınamamıştı.

‘Güzel Ana’ olarak bilinen Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Şahin'nin cenazesinin bugün saat 15.00'da Kartal Cem Evinden kaldırılacağı öğrenildi.

Berfo Kırbayır, Fatime Taşkaya, Kiraz Şahin, Şahsenem Cihan, Kesriye Demir, Cevriye Altunbaş, Zeynep Güney, Ziyneti Türkoğlu, Fincan Bilgin, Asiye Karakoç, Hediye Doğan ve Makbule Babaoğlu da yakınlarının cenazelerine kavuşamadan ya da faillerinin cezalandırılmasını göremeden yaşamlarını yitirmişlerdi

 

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