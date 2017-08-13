Cumartesi Anneleri: Kelimelerin yetmediği yerde, susmak en ağır cevaptır

Kaybedilen yakınlarının akıbetini arayan Cumartesi Anneleri 646. kez Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi. Anneler “Kelimelerin yetmediği yerde, susmak en ağır cevaptır!” diyerek bu haftaki eylemlerini susarak gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, "Failler belli, katiller nerede?” pankartının açıldığı eyleme HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, kayıp yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Basın açıklamasını gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ın ablası Maside Ocak okudu. Ocak, “Hakları ihlal edilenlerle, adaletsizliğe maruz kalanlarla demokratik imkânlarla dayanışmak suç değildir. Suç olan hakikate ve adalete ulaşma hakkımızı karşılıksız bırakmaktır. Suç olan hak ve özgürlüklerimizi kısıtlamak, hak arama kanallarımızı kapatmaktır” dedi. Ocak, kayıp dosyalarında ceza adaletinin sağlanması için kamuoyu yaratmaya ihtiyaçları olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

“Kamuoyu yaratabilmemiz için de düşünce ve ifade özgürlüğünün, gösteri yapma özgürlüğünün, basın özgürlüğünün eksiksiz işlemesine ihtiyacımız var. Bu özgürlüklerimizin saldırı altında olduğu gerçeğine dikkat çekmek için 646. haftamızda ‘kelimelerin yetmediği yerde, susmak en ağır cevaptır!’ diyor ve bu haftamızı susarak gerçekleştiriyoruz.”

Ocak, sokak ortasında öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi dosyasında bir ilerleme olmadığını kaydederek, “Tahir Elçi için adalet istemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Cizre ve Yüksekova’da kayıp yakınları bu haftada oturmalarını gerçekleştiremiyor. Bu hafta da Cizre ve Yüksekovalı Cumartesi Annelerinin Galatasaray’daki sesiyiz” dedi.