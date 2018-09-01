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Cumartesi Annesi Emine Ocak Erdoğan'a seslendi: Senin de oğlun var; canımız acıyor!

Hasan Ocak, 21 Mart 1995'te gözaltına alındıktan 58 gün sonra kimsesizler mezarlığına gömüldüğü öğrecildi

01 Eylül 2018 13:03

Gözaltındayken kaybedilen yakınlarının durumunu sormak için 700 haftadır Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri, 700. hafta etkinliğinin yasaklanmasına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kayıp yakınlarını hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. 700. haftada gözaltına alınmayaçalışılan Cumartesi Anneleri'nden Emine Ocak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, "Senin de oğlun var, senin de torunun var. Senin de canın var. Senin oğlun, torunun hasta olsa doktora gitse canın acımaz mı? Bizim de sizin gibi canımız acıyor. Can acıyor, can acıyor, can acıyor" diyerek seslendi.

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında söz alan kayıp yakınları neden Galatasaray Meydanı'nda olduklarını, yakınlarının nasıl kaybedildiğini, hukuki süreci ve taleplerini anlattı.

TIKLAYIN - Hasan Ocak Kimdir?

21 Mart 1995'te gözaltına alınarak öldürülen ve bedeni kimsesizler mezarlığında bulunan Hasan Ocak'ın annesi Emine Ocak'ın konuşması şöyle:

Herkese merhaba, herkes hoş gelmiş.

Hasan bana telefon etti: “Söyle anne kim var kim yok”, dedi. Ben de dedim kimse yok. “Hazır et, ben akşam size geliyorum arkadaşımla” dedi.

Ben bekledim, o gelmedi. Cezaevinden alırız geliriz dediler.

Oğlumun mezarını kırdılar. Ben adam öldürmedim, ben adam satmadım. Niçin sen bunu bana yaptın? Bana söyle, senin derdin ne? Çok çektim ben. Sebep ne? Sebep olsun…

Cumhurbaşkanı, senin de oğlun var senin de torunun var. Senin de canın var. Cumhurbaşkanı senin canın acımıyor mu? Senin oğlun, torunun hasta olsa doktora gitse canın acımaz mı? Bizim de sizin gibi canımız acıyor. Can acıyor, can acıyor, can acıyor.

Annelerin yüreği acıyor. Vicdan var!

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