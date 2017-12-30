T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Cumartesi Anneleri'nden yeni yıl çağrısı: Dileğimiz; kayıplarımızı bulmak!

Cumartesi Anneleri'nin eylemine BANDİSTA grubu da müziğiyle eşlik edecek

30 Aralık 2017 06:27

22 yıldır gözaltında kaybedilen kayıpları için mücadele eden Cumartesi Anneleri, 30 Aralık Cumartesi günü saat 12.00’deki 666. buluşmalarına ek olarak saat 19.00’da da Galatasaray Meydanı’nda olacak.

Cumartesi Anneleri'nin eylemine BANDİSTA grubu da müziğiyle eşlik edecek. Cumartesi anneleri eylem için şu çağrıda bulundu: "Sen de elinde bir mumla ‘Benim Annem Cumartesi’ diyerek şarkımıza sesini kat."

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon’un çağrısı şöyle:

“Yeni yılda herkes umutlarının gerçekleşmesini ve hayallerine kavuşmayı diler.

“Biz de “Yeni yılda dileğimiz; kayıplarımızı bulmak!” diyerek Galatasaray’da olacağız.

“Kayıplarımıza ulaşmamızı ve kaybedenlerden hesap sormamızı mümkün kılacak demokratik bir Türkiye dileğimize BANDİSTA müziğiyle eşlik edecek.

“ Sen de elinde bir mumla ‘Benim Annem Cumartesi’ diyerek şarkımıza sesini kat.”

 

ETİKETLER

cumartesi annelerigalatasaraymeydanyeni yılbandista

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24