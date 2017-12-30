Cumartesi Anneleri'nden yeni yıl çağrısı: Dileğimiz; kayıplarımızı bulmak!

22 yıldır gözaltında kaybedilen kayıpları için mücadele eden Cumartesi Anneleri, 30 Aralık Cumartesi günü saat 12.00’deki 666. buluşmalarına ek olarak saat 19.00’da da Galatasaray Meydanı’nda olacak.

Cumartesi Anneleri'nin eylemine BANDİSTA grubu da müziğiyle eşlik edecek. Cumartesi anneleri eylem için şu çağrıda bulundu: "Sen de elinde bir mumla ‘Benim Annem Cumartesi’ diyerek şarkımıza sesini kat."

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon’un çağrısı şöyle:

“Yeni yılda herkes umutlarının gerçekleşmesini ve hayallerine kavuşmayı diler.

“Biz de “Yeni yılda dileğimiz; kayıplarımızı bulmak!” diyerek Galatasaray’da olacağız.

“Kayıplarımıza ulaşmamızı ve kaybedenlerden hesap sormamızı mümkün kılacak demokratik bir Türkiye dileğimize BANDİSTA müziğiyle eşlik edecek.

“ Sen de elinde bir mumla ‘Benim Annem Cumartesi’ diyerek şarkımıza sesini kat.”