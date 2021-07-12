Cumartesi Anneleri davasında hâkim, salonu terk etti; CHP'li Tanal, verilen aranın ardından duruşmaya alınmadı

Kayıp yakınlarını ve faili meçhul cinayetlerin faillerini arayan Cumartesi Anneleri’nin İstanbul’daki Galatasaray Lisesi önündeki, 2018 yılında 700. haftada, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 46 kişi hakkında açılan davanın 2. duruşması görüldü. Duruşmayı takip edenler arasında bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın "Hukuka aykırı şekilde yargılama yapamazsınız, kanuna uygun hareket etmek zorundasınız” sözleri nedeniyle hakimin istediği üzerine polis tarafından dışarı çıkarılmak istendiği, ancak Tanal'ın salondan çıkmadığı belirtildi. Verilen aranın ardından CHP'li Tanal duruşma salonuna alınmadı, avukatların reddi hakim talebi reddedildi. Mahkeme başkanı salonu terk etti, bir sonraki duruşma 24 Kasım'a ertelendi.

Çağlayan Adliyesi’nde görülen duruşma saat 10.00'da başlaması gerekirken 12.45'te başladı.Davayı İstanbul, Diyarbakır, Van ve Ankara baroları ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi takip etti.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, duruşmada ilk sözü Cumartesi Anneleri’nin avukatı Öztürk Türkdoğan, davada, beraat kararı verilmesi gerektiğini belirterek “700'nci haftaya gelindiğinde İçişleri Bakanı, 'açıklama yapamazsınız' dedi. 2 yıl süren OHAL boyunca da annelerimiz eylemlerine devam etti. Ne değişti 700'ncü haftada? Cumartesi Anneleri'nin çocuklarının akıbetini sorması en doğal haklarıdır. Derhal beraat kararı verilmesi gerektiğini talep ediyoruz” dedi.

Besna Tosun: Neden Galatasaray'daydım?

Öztürk’ün ardından söz alan 19 Ekim 1995 tarihinde üç sivil polis tarafından evinin önünden gözaltına alınarak kaybedilen Fehmi Tosun’un kızı Besna Tosun, neden Galatasaray Meydanı’nda bulunduklarını babasının kayıp hikayesini anlattı.

Polisler darp edilmiş

Tosun 700. haftada yapılması planlanan ancak polis saldırısıyla karşılaştıkları basın açıklaması için şunları söyledi: "Basın açıklamamız saat 12.00’de olmasına rağmen bizler henüz saat 10.30’da darp edilerek gözaltına alınmıştık. Gözaltında saatlerce ters kelepçeyle bekletildik, hakaretlere ve galiz küfürlere maruz kaldık. Barışçıl toplanma ve gösteri yapma hakkımız ihlal edildi. Sadece 700. haftada değil daha sonraki haftalarda da İnsan Hakları Derneği İstanbul şubesinin sokağında sistematik olarak polis şiddetine maruz kaldık. Darp raporlarımıza ve olay anına ait görüntülere rağmen savcılığa yaptığımız suç duyuruları takipsizlikle sonuçlandı. Bugün ise burada hakları ihlal edilen ve polis şiddetine maruz kalan bizler yargılanıyoruz. Önce sevdiklerimizi aldılar, yaşamdan tüm izlerini sildiler. Bize en ufak bir umut kırıntısı dahi bırakmamak için bizi zamansız ve mekansız bıraktılar. Galatasaray Meydanı’ndan vazgeçin demek, sevdiklerinizden vazgeçin demek. Ben vazgeçmiyorum. Bizler bir daha aynı acıların yaşanmaması için adil bir yargı önünde hesap sormayı seçtik. Babamı aramaktan vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim."

Mahkeme başkanı, Tosun'a kolluk kuvvetinin darp edildiğini bu yönde raporların olduğunu söyledi. Tosun, saçının çekildiğini ve darp edilenin kendisi olduğunu belirtti.

Diyarbakır Barosu: Utanç davası

Cumartesi Anneleri’nin avukatlarından Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Nahit Eren ise "Dünyanın en barışçıl eylemlerinden biri. Türk yargısı için bu dava, bir utanç davası. Bu iddianameyi hukuk düzeni içerisinde kabul etmek mümkün değil” dedi.

Yol TV Muhabiri Özge Doğan ise duruşmada, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, beyanların sürekli kesilmesine ve fotoğraflarla ilgili soru sorulmasına tepki gösterdiğini, “Hukuka aykırı şekilde yargılama yapamazsınız kanuna uygun hareket etmek zorundasınız” diyerek hakime seslendiğini aktardı.

Doğan, hakimin “Güvenliği çağırın” diyerek Mahmut Tanal’ı çıkarttırmak istediği, polis gelerek Mahmut Tanal’ı dışarı çıkarmaya çalıştığını ancak Tanal'ın salondan çıkmadığını yazdı.

Mahkemeye duruşmaya ara verdi ara verildi.

CHP'li Tanal, aranın ardından salona alınmadı

Aranın ardından, CHP'li Tanal, duruşma salonuna alınmadı. Tanal, mahkeme başkanı tutanağını basına göstermeye çalışırken bir görevli, Tanal’ın elinden tutanağı almaya çalıştı. Tutanak yırtıldı.

Tanal’ın salona alınmamasına avukatlar tepki gösterdi.

Reddi hakim talebi

Cumartesi Anneleri davasında avukatlar hakimin dosyadan çekilmesini talep etti. Mahkeme, avukatların talebini reddetti.

Cumartesi Anneleri davasının hakimi “5 dakika içinde savunmaları almaya devam edeceğim” diyerek avukatların ve izleyicilerin şaşkın bakışları arasında salondan çıktı, avukatlar hakime “Suç işliyorsunuz, bunu yapma hakkınız yok” dedi.

Hakim geri döndüğünde duruşmayı sonlandırdığını açıkladı. Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 24 Kasım'a erteledi.

CHP'li Tanal: Polisiye tedbirler ile hakim yargılama yapamaz

Tanal, duruşmaya ilişkin sosyal medya hesabından, “Cumartesi Anneleri davasında yargıç, savunma yapan sanıkları adeta savunma dışına çıkmayın diyerek duruşmadan çıkarılacağı tehdit ederek savunma kısıtlanıyor. Polisiye tedbirler ile hakim yargılama yapamaz” dedi.