Cumartesi Anneleri: Bir değil 1000 dava da açsanız "Evlatlarımız nerede!" diye haykırmaktan asla vazgeçmeyeceğiz

Kayıplarını ve faili meçhul cinayetlerin faillerini arayan Cumartesi Anneleri, 2018 yılında 700. haftada Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle yargılandıkları davanın 2. duruşmasında "Bir değil 1000 dava da açsanız "Evlatlarımız nerede!" diye haykırmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"Cumartesi Anneleri"nin 700’üncü hafta eylemine yönelik polis müdahalesi sonrası haklarında iddianame hazırlanan 46 kişinin, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet suçundan” yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görülüyor. Duruşma öncesi açıklama yapan Cumartesi Anneleri, "Kaybedilen her bir evladımızın akıbetini öğrenene kadar pes etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumartesi Anneleri'nin basın açıklaması şöyle:

"Biz evlatları, yakınları güvenlik görevlileri tarafından kaybedilenleriz. Yıllardır kayıpları arayanlarız. Yıllardır Galatasaray Meydanı'nda "Hiç olmazsa sevdiklerimizin kemiklerini verin" diye haykıranlarız. Sevdiklerimizin mezarına bırakamadığımız karanfilleri göğsümüzde taşıyanlarız. Biz 850 hafta boyunca dünyanın en barışçıl mücadelesini yürüten hak savunucularıyız. Biz anayasal hakkımızı kullandığımı için mahkeme mahkeme süründürülüp sesi kısılmak istenenleriz. Biz asla yılmayanlarız, biz vazgeçmeyenleriz. Kaybedilen her bir evladımızın akıbetini öğrenene kadar pes etmeyecek olanlarız. Bugün burada yargılanan pes etmeyen irademiz, anayasal haklarımızdır. Galatasaray Meydanı'ndan vazgeçmeyeceğiz. Bir değil 1000 dava da açsanız "Evlatlarımız nerede!" diye haykırmaktan asla vazgeçmeyeceğiz!"