Cumartesi Anneleri gözaltında kaybolan Nurettin Öztürk için toplanıyor

Kayıp yakınlarını arayan Cumaretesi Anneleri, 370. kez, 5 Nisan 1984 yılında Ankara'da gözaltına alınan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Dev-Genç üyesi, Köylülerin İşçilerin Kurtuluşu dergisinde Yazı İşleri Müdürlüğü görevinde bulunan Nurettin Öztürk için toplanacak. Nurettin Öztürk'ün ağabeyi, kardeşinin gözaltında öldürüldüğü söylerken, "Amacım annemin, babamın ve tüm aile fertlerinin isteği olan Nurettin'in, aile mezarlığımızda annesinin ve babasının yanında bir yerinin olmasıdır" diye konuştu.

Cumartesi Anneleri 28 Nisan cumartesi günü saat 12.00'de Galatasaray Lisesi önünde 370. defa toplanacak.

Ankara'da bir arkadaşının evindeyken gözaltına alınan ve aradan geçen 28 seneye rağmen kendisinden haber alınamayan Nurettin Öztürk'ün ailesi de "İnsanlık suçu işleyenler, bir gün işledikleri suçların hesabının sorulacağını bilmelidirler" diyerek Cumartesi Anneleri'yle birlikte olacak.

Nurettin Öztürk'ün ağabeyi de bir çağrıda bulunarak, herkesi elinde bir karanfille Galatasaray Lisesi önünde destek vermeye çağrıdı.



"Kardeşimin işkencede öldürüldüğünü gören var"



Nurettin Öztürk'ün ağabeyi yaptığı açıklamada, Ankara'da gözaltına alınan kardeşinin D.A.L.'a götürüldüğünü ve burada işkenceden öldüğünü söyledi. Ağabey Öztürk, "5 Nisan 1984’de Ankara’da uğradığı bir arkadaşının evine kurulan karakolda gözaltına alındı ve Ankara’da Dal merkezine götürüldü. Daha sonra '2000'e Doğru' dergisinde okuduğum yazıda D.A.L merkezde işkence gören bir şahıs, Nurettin’in gördüğü işkencelere tanıklık etmiş olduğunu yazıyordu. 'Yanımdaki hücreye koydular. İlk iki gün sürekli inlemesini duydum. Üçüncü gün inlemeler kesildi. Askerler gelip baktılar. Sonra işkence edilmiş ölü bedenini bir battaniyeye koyup götürdüler…'" sözlerini aktardı.

Öztürk, annesinin Cumhurbaşkanlığı'na, Başbakanlık'a, Adalet Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'na ve T.B.M.M İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı'na dilekçeyle müracaat ettiğini belirterek, devletten hiçbir cevap alamadıklarını dile getirdi.

"Annem ve babam ölünceye dek oğullarının ölüsüne bile kavuşamamanın büyük ızdırabını çektiler. Son nefeslerine kadar bu acıyı yaşadılar" diyen ağabey Öztürk, "12 Eylül 1980 davası ile ilgili Ankara 12. Ağır Ceza mahkemesinde dava gündeme gelince, müdahil olarak müracaatta bulundum. Amacım annemin, babamın ve tüm aile fertlerinin isteği olan Nurettin'in, aile mezarlığımızda annesinin ve babasının yanında bir yerinin olmasıdır" dedi.