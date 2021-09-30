Cuma İş Çıkışı konserleri 'Hey! Douglas' ile devam ediyor

İş Sanat Cuma İş Çıkışı” konserlerinde 1 Ekim Cuma akşamı 18.30’da Hey! Douglas sahne alacak.

İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde gerçekleşen “İş Sanat Cuma İş Çıkışı” konserlerinde 1 Ekim Cuma akşamı 18.30’da elektronik müziğin sevilen isimlerinden Hey! Douglas sahne alacak.

Cuma İş Çıkışı ücretsiz açık hava konserleri ekim sonuna kadar devam edecek. Cuma akşamları 18.00-21.00 arasında gerçekleşen, DJ Ekim Baykara’nın da yer aldığı etkinliklerde 8 Ekim’de Kolektif İstanbul, 15 Ekim’de Yeni Türkü yer alacak.