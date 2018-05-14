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Kültür-Sanat

Çukurova Rock Festivali 80 bin müzikseveri buluşturdu

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ADANA’da geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirilen ve Türk rock müziğinin önde gelen isimlerini bir araya getiren Çukurova Rock Festivali, ikinci senesinde 80 bin müzikseveri buluşturdu

14 Mayıs 2018 18:18

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ADANA’da geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirilen ve Türk rock müziğinin önde gelen isimlerini bir araya getiren Çukurova Rock Festivali, ikinci senesinde 80 bin müzikseveri buluşturdu.

Adana Galeria Avm Çim Alan\'da Umut Kuzey önderliğinde 10 Mayıs Perşembe günü başlayan ve dün sona eren festivalde 4 günde Teoman, Athena, Selda Bağcan & Boom Pam, Hayko Cepkin, Mabel Matiz, Moğollar ve Kurtalan Ekspres’in de aralarında olduğu 28 sanatçı konser verdi.

FESTİVALİN SON GÜNÜNE MOĞOLLAR – EZHEL DÜETİ DAMGA VURDU

Festivalin son gününde sahne alan Moğollar, \"Ölüler altın takar mı?\" şarkısını Ezhel ile birlikte söyledi. Düet, seyirciden büyük alkış aldı. Festivalin finalini ise 9 ayda iki hit şarkıyla haftalar boyunca listelerde bir numara olan Mabel Matiz yaptı.

 

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