Çukurca'da kadın öğretmenler yaşlıların bakımını yapıyor

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinin Çığlı köyünde görev yapan 3 kadın öğretmen, bir yandan öğrencilerinin iyi bir eğitim alması için çaba gösterirken, diğer yandan da köydeki yaşlıları ziyaret edip, ev işlerinde onlara yardımcı oluyor.

Konyalı Enbiya Bozkurt, Muşlu Ayşe Silinsin ve Niğdeli Suzan Tümen, Irak sınırındaki Çığlı Köyü Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir İlkokulu ve Ortaokulu’nda görev yapıyor. Bir yandan öğrencilerini geleceğe hazırlarken, diğer yandan da köydeki yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek hem sohbet ediyor, hem de onlara ev işlerinde yardım ediyor.

Köyde 1 yıldır görev yapan ana sınıfı öğretmeni Suzan Tümen, sınırda görev yapmanın kendisine büyük mutluluk yaşattığını belirterek, \"Bizim de istediğimiz burada bir aile sıcaklığı, herkes burada ailesinden uzakta bir yerde yaşıyor. Onlar öyle sıcak geliyorlar ki; bizler kendi evimizdeymişiz gibi hissediyoruz. Bize verilebilecek en güzel mutluluk da bu. İlk görev yerim, çocuklar da ilk öğrencilerim. Onlarla çok mutluyum. Onlar için bir şeyler yapmak gerçekten çok güzel. Hiç kimsenin Hakkari ile ilgili önyargı içerisinde olmasını istemem. Burada aile gibiyiz. Her şeylerini bizlerle paylaşıyorlar. Buraya atanan öğretmenler koşa koşa gelsin diyorum\" dedi.

‘KÖYDEKİLER KENDİ AİLEMİZ GİBİ’

Okulda 2 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni Enbiya Bozkurt ise sınırdaki bir okulda görev yapmaktan büyük keyif aldıklarını söyledi. 3 yıldır görev yapan özel eğitim öğretmeni Ayşe Silinsin de, \"Köydeki insanlar çok sıcakkanlı, misafirperver. Buralara da gelsinler. Hiç kaygılanmasınlar. Kesinlikle önyargı ile yaklaşmasınlar. Burada gördüğümüz ilgi ve alakayı hiçbir yerde göremedim\" diye konuştu.

​Öğretmenlere olan sevgisini Kürtçe konuşarak anlatan köylülerden Esma Ediş (56), \"Öğretmenlerimizden çok memnunuz. Çocuklarımıza eğitim veriyorlar, bu arada bizleri de ihmal etmiyorlar. Özellikle yaşlılara her türlü yardımı sağlıyorlar. Sobamızı yakıyorlar, yemek yapıyorlar, bulaşık yıkıyorlar. Gördüğümüz ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz\" dedi.

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