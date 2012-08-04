Çukurca mayını için yargılanan komutan görevde kaldı!

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 6 askerin şehit olmasıyla ilgili davanın tutuksuz sanığı Tuğgeneral Zeki Es’in görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Çukurca'da 28 Mayıs 2009 tarihinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 6 askerin şehit oldu. Mayın patlamasıyla ilgili GES Komutanlığı’nın resmi uydu telefon kayıtlarında Tuğgeneral Zeki Es’in 3 ayrı telefon görüşmesi kamuoyuna yansımıştı. Görüşmelerde Es, komutanı Tümgeneral Gürbüz Kaya’ya mayınları bizzat kendisinin döşediğini itiraf ediyordu. Bu görüşmelerin basına yansımasının ardından sorumlular hakkında askeri mahkemede dava açıldı. Dava kapsamında Tuğgeneral Es, tutuklandı. Bir süre tutuklu yargılanan Es, tahliye edildi. Tuğgeneral Es’in tutuksuz yargılanmasına devam ediliyor.



Silvan saldırısında tanık olarak dinlenen general



Görevi uzatılanlar arasında Diyarbakır’ın Silvan İlçesinde, 14 Temmuz 2011'de teröristlerin düzenlediği saldırıda 13 askerin şehit olmasına ilişkin askeri mahkemede açılan davada tanık olarak dinlenilen Tuğgeneral Ünal Karaosmanoğlu da yer alıyor.